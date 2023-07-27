値引きする スピッツ様専用です。 その他

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スピッツ様専用です。①風の谷のナウシカ @¥6,500スタジオジブリ長編、22作品の名場面集より②風の谷のナウシカ @¥7,500スタジオジブリ長編、22作品の名場面集より③天空の城ラピュタ @¥8,000スタジオジブリ作品名場面集より④風の谷のナウシカ タイプA @¥9,500スタジオジブリ公式書籍より⑤ 風の谷のナウシカ タイプB @¥9,500スタジオジブリ公式書籍より⑥ 風の谷のナウシカ @¥6,500スタジオジブリ長編、21作品の名場面集より⑦ 海がきこえる @¥9,750スタジオジブリ1999年作品集より⑧ 風の谷のナウシカ 2016 @¥6,500各1点、計8点合計¥63,750-まとめ割引4,000=¥59,750ご確認をお願いします(^^)