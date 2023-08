高評価なギフト PANDORA RC jzx100 チェイサー ホビーラジコン

パンドラRC jzx100チェイサーボディーになります。

パンドラRC jzx100チェイサーボディーになります。カラーメタリックレッド→シルバー→ブラックマド、ヘッドライト、テールランプスモーク塗装。※窓部スモークが少しムラになってます。窓枠、ボディライン裏打ちブラック塗装。※ボディライン表から一部補修ありヘッドライト、テールランプ裏打ちブラック→表からメッキ調施工。グリル、ドアノブ付属のデカール使用。サイド窓枠表からメッキ調施工。ウィンカー、テールランプ、フォグランプ裏からABCホビー色毛施工。ホイール、ナンバー、インタークーラーは付属しません。バンパーは後付けですので走行で使用される際はシューグーなどを施工してから走行して下さい。アルミテープで現在留めてます。制作途中についてしまった小傷、塗装ムラ多々あると思われます。ご理解ください。種類···車・トラックジャンル(ラジコン)···ドリフトカースケール···1/10ラジコンボディラジコンボディーパンドラRCPANDORA RCTOYOTAトヨタjzx100jzx100チェイサーjzx100マークIIjzx100クレスタトヨタ三兄弟リアルボディリアルボディーホビーラジコンドリフトラジコンヨコモYOKOMOyokomoyd-2yd-2syd-4ラジコンシャーシトップラインTOP LINEオーバードーズODweldWELD

