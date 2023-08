:

★送料無料

★即購入ok

ご覧頂き有難う御座います。

他サイトにも出品中のため取り消す場合もございます。

▶︎ 国内正規品

▶︎ レディースモデル

▶︎ ロゴプリント

▶︎ 総レース

この機会をお見逃しなく

■ブランド

VALENTINO

【ヴァレンティノ】

■アイテム

Tシャツ

(半袖、レース)

■カラー

WHITE × RED

【ホワイト × レッド】

■サイズ

S

(肩幅 40 身幅 45 着丈 60 cm)

平置き採寸、誤差はご了承ください

■付属品 なし

■購入先 都内ブランドリユース店

真贋・鑑定済みです。

■状 態 美品です

気になるダメージはありません。

タバコ、ペットともに無しです。

保管じわ、畳みじわはお許しください。

これからも末永くご使用頂けるお品物です。

*状態の確認は慎重に行なっていますが稀に見落とす場合が御座います。神経質な方はご遠慮ください。

*自宅保管に伴う僅かな汚れ、しわ、スレなどがつく場合があります。

*着画、体型、サイズ感に関係する質問はお答えしかねます。

よろしくお願いします♪

【検索用】

ジャケット コート ブルゾン

ダウン ベスト ボンバージャケット

スタジャン スカジャン レザー

スエード ボア ムートン

オンラインショップ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

: ★送料無料★即購入okご覧頂き有難う御座います。他サイトにも出品中のため取り消す場合もございます。 ▶︎ 国内正規品 ▶︎ レディースモデル ▶︎ ロゴプリント ▶︎ 総レースこの機会をお見逃しなく■ブランド VALENTINO【ヴァレンティノ】■アイテム Tシャツ (半袖、レース) ■カラー WHITE × RED【ホワイト × レッド】■サイズ S (肩幅 40 身幅 45 着丈 60 cm) 平置き採寸、誤差はご了承ください■付属品 なし■購入先 都内ブランドリユース店 真贋・鑑定済みです。 ■状 態 美品です気になるダメージはありません。タバコ、ペットともに無しです。保管じわ、畳みじわはお許しください。これからも末永くご使用頂けるお品物です。*状態の確認は慎重に行なっていますが稀に見落とす場合が御座います。神経質な方はご遠慮ください。*自宅保管に伴う僅かな汚れ、しわ、スレなどがつく場合があります。*着画、体型、サイズ感に関係する質問はお答えしかねます。よろしくお願いします♪ 【検索用】ジャケット コート ブルゾン ダウン ベスト ボンバージャケットスタジャン スカジャン レザースエード ボア ムートンオンラインショップ

