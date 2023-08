✅日本で定番のスニーカーに飽きた方へオススメです‼️

#EU40SP #個性派スニーカーSP

2017年の秋冬シーズンにデビューし、店頭に並ぶことがほとんど無い状況で全国的に『SOLD OUT』となったと言う逸話を持つ、話題のスニーカーブランドです。アトランティックスターズが街でよく見かけるようになった今日この頃、一味違うパンチの効いた話題のスニーカー『アーバンサン』をぜひ履いてみて下さい‼️

アトランティックスターズやW6YZなど好きな方、人とは被りたくない個性派の貴方に是非オススメいたします。もちろんサイズが合えば男女問わず履いて頂けます

☆☆☆ーー『URBAN SUN』ーー☆☆☆

★日本未入荷モデルの為入手困難‼️

◆国内参考価格 約40000円

◆25.0〜25.5㎝の方にオススメです。

◆表皮 紡績繊維メッシュ✖️ラバー

◉MADE IN ITALY

*箱は輸送中のダメージあります

*ゆったり目なサイズ感です

✴️必ずプロフィールお読みくださいね!

✴️他でも出品中ですので、突然無くなる事もございますのでご購入前に在庫確認お願い致します!

✴️画像が全てになりますので、他の画像が必要な場合は申し出下さいませ。

✴️本商品はイタリアからの並行輸入品になりますので商品に完璧を求められる方は店舗でご購入下さいませm(._.)m

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド アーバンサン 商品の状態 新品、未使用

