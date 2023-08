【新作入荷!!】 UNITED BEAUTY&YOUTH ARROWS ホワイト レース Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#トップスは他にもあります

ビューティー&ユース ユナイテッドアローズのレースカットソーです!

サイズ記載なし

縦50cm×横46cm×袖丈20cm(素人採寸)

ホワイトとレースの組み合わせが可愛い!

薄いニット素材です!

写真3枚目

シミ汚れございます

自宅保管のため、気になる方はご遠慮下さい!

FREEをお借りしております

他にもトップス紹介しておりますので、ぜひご覧下さいませ♡

#メルカリでハロウィン

カラー···ホワイト

季節感···春、夏、秋、冬

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 傷や汚れあり

