非売品 ヨウジヤマモト ウールギャバドルトマンオーバーシャツ シャツ

ご覧頂きありがとうございます。

Yohji Yamamoto の Y'S の

ウールギャバドルトマンオーバーシャツになります。

サイズ

1

着丈

110cm

肩幅

54cm

今年の羽織物にいかがですか。

身幅

82cm

袖丈

52cm

カラー

真っ黒

素材

毛(シワギャバ)

状態

多少埃など古着で見られる付着はございますが他は

何も無くこれからも長くお使い頂けます。

ドルトマン型のウールギャバのシャツになります。

メンズ、レデース関係なく来て頂けます。

シャツは勿論、コートにも女性の方はワンピースにも着て頂けます。身幅は80cm程ありかなりオーバーなサイズとして来て頂けます。勿論雰囲気も抜群です。

※私物の物の素人採寸記載となりますので

ご了承ください。

私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。

古着という事をご理解の上ご購入お願いします。

何かあればご質問下さい

他にも多数のブランド

アイテムなどを出品しておりますので

宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いです

ヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソン

を主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。

ヨウジヤマモト

コムデギャルソン

イッセイミヤケ

KENZO

y'sformen

Y-3

ワイスリー

ワイズフォーメン

hazama

マルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。Yohji Yamamoto の Y'S の ウールギャバドルトマンオーバーシャツになります。サイズ1着丈110cm肩幅54cm身幅82cm袖丈52cmカラー真っ黒素材毛(シワギャバ)状態多少埃など古着で見られる付着はございますが他は何も無くこれからも長くお使い頂けます。ドルトマン型のウールギャバのシャツになります。メンズ、レデース関係なく来て頂けます。シャツは勿論、コートにも女性の方はワンピースにも着て頂けます。身幅は80cm程ありかなりオーバーなサイズとして来て頂けます。勿論雰囲気も抜群です。※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。古着という事をご理解の上ご購入お願いします。何かあればご質問下さい他にも多数のブランドアイテムなどを出品しておりますので宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いですヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソンを主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3ワイスリーワイズフォーメンhazamaマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

