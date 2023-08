【値下げ】 ❤️オリンパス 電動パンケーキズームレンズ❤️14-42mm EZ❤️L9702 レンズ(ズーム)

大人気レンズ❤️電動ズーム❤️オリンパス 14-42mm EZ

コメントなし&即購入OK

❤️おすすめポイント❤️

✅大人気のパンケーキズームレンズ♪

✅世界最薄、22.5mmの超薄型!♪

✅重さわずか93グラム!

✅なめらかな電動式ズーム♪

✅全国送料無料♩

✅24時間以内発送

✅初期動作不良保証

万が一不具合があった場合は迅速に返品対応いたします

しっかりとクリーニング済です♪

✨OLYMPUS M.ZUIKO 14-42mm F3.5-5.6 EZは

マイクロフォーサーズ規格で

オリンパス PENやOM-Dシリーズや

パナソニック LUMIXシリーズと互換性がありますので

お使いいただけます

35mm 判換算で28-84mm 相当の焦点域をカバーする

標準3倍ズームレンズ

電動式のズームタイプですので携帯に便利な小型軽量でバッグに入れての持ち運びもラクです♪

電動式特有のなめらかなズーミングは、 動画撮影も最適です♪

上質な操作感として表現力豊かで綺麗な 写真も思いのまま

撮影できます☆

❤️コンディション❤️

【外観】使用による微スレのみの非常に綺麗な状態です♪

【光学系】塵や埃の混入少なく、カビやクモリもなくクリアなレンズです♪

【動作】動作各種確認済み♪ 素早いズーム動作に心躍ります♪

初心者でも簡単に画像・動画が撮れます! 極上の世界を味わってみてくださいね♪

【梱包内容】

レンズ本体

レンズキャップ(フロント・リア)

取扱説明書

他のECサイトにも掲載

突然削除する場合がございます

お早めに

↓他にも多数カメラ出品中♪

#Marishopcamera

【対応機種】

OLYMPUS ミラーレス PEN シリーズ E-P3 / E-P2 / E-P1 E-PM2 / E-PL1s / E-PM1 E-PL8 / E-PL7 / E-PL6 / E-PL5 E-PL3 / E-PL2 / E-PL1 PEN-F ...

OM-D シリーズ E-M10 / E-M5 / E-M1 E-M10 Mark Ⅱ / E-M5 Mark Ⅱ

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

