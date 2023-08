新品未使用タグ付き。

もうどこにも店頭在庫が

無いレアモデルだと思います。

シューレースはノーマルブラック仕様。

オールスターブラックロゴがインパクト。

靴紐とは別にゴールドハーフジップが

付いているかわいい、カッコイイお品です。

紐をしっかり結べば、ジップアップで

履きやすいモデルです。

サイズが合えばレディースメンズ

どちらでも◎

新品未使用ですが、

自宅保管品をご理解ください。

不明点はすべてコメントにて、

ご納得の上ご検討ください。

購入後の返品はご遠慮頂いており

完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ。

よろしくお願い致します。

スニーカー

いろいろ出品しています。

#converse#コンバース#レアモデル

#ジップアップ#レディース#メンズ

#NIKE#ナイキ#ブラック#ミドルカット

#adidas#vans#converse#ストリート

#Allstar#オールスター#HUF#XLarge#Xgirl

#STUSSY#supreme#FREAKSSTORE

#PUBLUX#PARAGRAPH#FROCLUB#GRAVER

#NEWERA#AFEWGOODKIDS#ABATHINGAPE

#Lafayette#WTAPS#STADIUM#TENDERLOIN

#WACKOMARIA#NUMBERNINE#SPINNS

#MILKFED#WEGO#littlesunnybite#jouetie

#BEAMSBOY#GRL#179WG#HoneymiHoney

#EMODA#Satellite#CHUMS

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

新品未使用タグ付き。もうどこにも店頭在庫が無いレアモデルだと思います。シューレースはノーマルブラック仕様。オールスターブラックロゴがインパクト。靴紐とは別にゴールドハーフジップが付いているかわいい、カッコイイお品です。紐をしっかり結べば、ジップアップで履きやすいモデルです。サイズが合えばレディースメンズどちらでも◎新品未使用ですが、自宅保管品をご理解ください。不明点はすべてコメントにて、ご納得の上ご検討ください。購入後の返品はご遠慮頂いており完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ。よろしくお願い致します。スニーカーいろいろ出品しています。

