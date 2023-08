高級ブランド AIR NIKE MAX イエローグラデ(27.0cm）2012年 95 スニーカー

ご覧頂きありがとうございます!

PREMIATA プレミアータ RUSSELL レザー スニーカー

こちらは中古品、お値下げ不可商品となりますのでよろしくお願い致します。

発送は紛失補償付きの佐川急便となります。

2012年に復刻した、「NIKE AIR MAX 95 OG Yellow Gradation」のサイズ27.0cmになります。

約10年前の品物になりますので使用感や前部分のエアの曇りはありますが、比較的綺麗な品物かと存じます。

右足のソール部分をリペアされたようです。

普段使用の分には問題なく、外見も気になりませんが、強く拘る方は購入をご遠慮下さい。

まだまだ履けるお品かと思いますので、ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

