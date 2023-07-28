卸し売り購入 ベルゼブモン フルパラデッキ 一式 その他

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写真のカード一式になります。ハイレアのみ表裏状態を上げておりますが、追加で写真が見たい場合ご相談下さい。また、関連カードなどで欲しいものがあればご相談下さい。目立った傷等ありませんが、プレイ用でお願いします。すり替え防止のため、原則返品は出来ません。即購入可能です。デジモンカードベルゼブモンインプモンパラレルベルゼブモン パラレルベルゼX パラレル

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