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代引き人気 ES-GE6D 洗濯機

商品の説明

2020年2月に購入しました。
HITACHI洗濯機✨10キロ❗2018年✨

地域限定送料無料　美品 東芝 ZABOON 洗濯乾燥機 ザブーンAW-10SV5
1年前から彼と同棲するようになったので使う事がなくなりました。
みーまま様専用　SHARP ドラム式電気洗濯乾燥機
目立った傷や汚れはございませんが1年ほど使用しているため神経質な方はご遠慮ください。
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すぐ使って頂けるように洗濯槽カビキラー１本と
177Z最新22年モデル　単身用　4.5キロ
ボールドのジェルボール１２個入りも付けさせていただきます。
♦️EJ49番 TOSHIBA全自動電気洗濯機 【2018年製 】

にゃ様　専用1984番 TAG label✨電気洗濯機✨AT-WM45B‼️

SHARP ドラム式洗濯機 ES-S7B-WL 7kg 2018年製 G710
SHARP ES-GE6D-T
★3か月保障★洗濯機★東芝★2022年★8kg★AW-8DH2★S-676

2019年製★SHARPシャープ★全自動電気洗濯機4.5kg
color: BROWN
【未使用】2022年製 プラズマクラスター搭載　ヒーターセンサー乾燥★W-954
ステンレス槽対応: ステンレス槽
埼玉一部 都内23区 送料無料！パナソニック ドラム洗濯機 9kg/6kg 乾燥
乾燥容量・クラス別: 1.9kg以下
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 東芝 (No.0442)
乾燥機能タイプ(新): 簡易乾燥タイプ
タピオカさん専用　全自動洗濯機　JW-XP2C55F-XK　2022年
洗濯容量・クラス別2: 6.0〜6.9kg
TOSHIBA 洗濯機 AW-9SD6 大容量 9kg ザブーン M0117
洗濯容量・クラス別3: 6.0〜6.9kg
164取付無料！日立大人気ビートウォッシュ！パステルピンクおしゃれ7kg洗濯機！
洗濯容量・クラス別4: 6.0〜6.9kg
SHARP 10kg 洗濯乾燥機 上位モデル ガラストップ【地域限定配送無料】
洗濯方式: 水流式
新品同様❗️ 日立 7k　全自動洗濯機　ビートウォッシュ　ナイアガラビート洗浄
洗濯槽位置: 縦型タイプ
Panasonic NA-VX3900L ドラム式洗濯機

カナカナ様専用　Panasonic 全自動洗濯機　NA-F50B10
#シャープ
367Z TOSHIBA 洗濯機　大容量7kg 配送設置無料
#SHARP

Z057 TOSHIBA製2019年5.0kg洗濯機　AW-5G8

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

エルソニック洗濯機5kg大型ボタン操作節水スピーディ風乾燥機能18年製

【美品】2018年製　洗濯機　Haier JW-K70M

アイリスオーヤマ ドラム式洗濯機 乾燥機 FLK832 8kg 人気 d753

全国送料無料★3か月保障★洗濯機★2019年★ハイセンス★HW-E4503★
2020年2月に購入しました。1年前から彼と同棲するようになったので使う事がなくなりました。目立った傷や汚れはございませんが1年ほど使用しているため神経質な方はご遠慮ください。すぐ使って頂けるように洗濯槽カビキラー１本とボールドのジェルボール１２個入りも付けさせていただきます。SHARP ES-GE6D-Tcolor: BROWNステンレス槽対応: ステンレス槽乾燥容量・クラス別: 1.9kg以下乾燥機能タイプ(新): 簡易乾燥タイプ洗濯容量・クラス別2: 6.0〜6.9kg洗濯容量・クラス別3: 6.0〜6.9kg洗濯容量・クラス別4: 6.0〜6.9kg洗濯方式: 水流式洗濯槽位置: 縦型タイプ#シャープ#SHARP

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ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

代引き人気 ES-GE6D 洗濯機

12分钟前

代引き人気 ES-GE6D 洗濯機

¥18,600 ¥13,950

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
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    2. 生活家電
    3. 洗濯機
    4. ES-GE6D
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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f1715

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コメント (11)

f1715
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仕様 / 寸法 | ES-GE6D｜洗濯機：シャープ

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