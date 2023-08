37枚のcd、アルバムのセット売りです。

付属品などは画像5、6枚目に載せていますのでご覧ください。

トレカは一切付きませんのでご了承ください。

付属品、cdに関しましては

日本で出したアルバム、cdの中で#twice、#twice2の通常盤にはcdが付属しません。

他の8枚には全てcdが付きます。

韓国で出したアルバムのcdの有無は画像でご確認ください。

写真を撮る際に取り出すのを忘れてしまいましたが、the story beginsにもcdが付きます。

基本的にブックレットは必ず付きますが、twicetagramの3つには cd、ブックレットが付きませんのでご了承ください。内容はcdケース、ランダムシール、黄色ver.のみにcdになります。

海外製品、販売から年数が経っているものですので初期不良やスレキズなどがございますので神経質な方はご遠慮ください。

即購入❌

お値下げ❌

バラ売り❌バラ売りには対応していませんのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

