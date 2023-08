昨年ZOZOで購入したものです。

FRAY I.D フレイ アイディー マルチプリントシフォンフリルワンピース

2回のみ使用し、クリーニングして保存していました。

素人目で目立つ汚れはありませんが

中古品であること、最新の注意を払いますが

発送時に畳シワができる可能性をご了承ください。

即購入◎

以下公式ホームページより↓

■デザインどこから見ても左右非対称のデザイン性の高いワンピース。

UNITED TOKYOらしい配色や、細部の細かいデザインがポイントです。

少し高めの位置に設定されたウエストマークでスタイルアップも叶います。

1枚でコーディネートが完成する主役級アイテムです。

■素材ポリエステル素材でシワにもなりにくく、ドライタッチの為オールシーズン着用できます。

部分的にカレンダー加工をした生地を入れ、

生地に表情が出るようにしモードに仕上げました。

--------------------------------------------

お手入れ方法/ドライクリーニング推奨

透け感/なし

裏 地/なし

--------------------------------------------

サイズ/0

肩幅:36/総丈:114/そで丈:26/ウエスト:76/ バスト:90

袖丈···長袖

季節感···夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

