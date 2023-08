商品説明

オモシーチャンネル レンさん愛用品です。

ゴールデンサイズです。

新品タグ付き

サイズ 32インチ

ウエスト78

股上33

股下75

わたり35

裾幅26.5

サイト引用

SUGARHILL[シュガーヒル]のクラシックデニムパンツです。

シュガーヒル定番の広幅デニム。毎シーズンの人気アイテム。アイコニックなワイングラス型ポケットをヒップとコインポケットに配置。

バックフロント上部はシンチバックのディテールを施しております。

ヒップポケットは隠し閂にリベット仕様。ベルトループはウエストベルトに流し込み、月桂樹ボタンはフロントフライを貫通、脇は赤耳仕様。

岡山の井原市に拠点を置く日本綿布との本格派のSUGARHILLオリジナルデニム生地。(14.5oのセルビッジデニム)リジットデニムで一切洗いはかかっておりません。特有の経年変化を楽しんでいただけます。

COTTON 100% MADE IN JAPAN.

used vintage 古着 米国 アメリカ USA 70s 80s 90s 70's 80's 90'sヒッピー ロック モード フレア ブーツカット スラックス デニム パンタロン 木村拓哉 裏原 archive アーカイブ undercover アンダーカバー isseymiyake dior homme ディオールオム エディ sullivan サリバン sullen goffa 1174 ako contena ワイドパンツ テーパードパンツ ベルボトム Levi's リーバイス tattoostudioyamada タトゥースタジオヤマダ OMOSSY CHANNEL オモシーチャンネル Harley Davidson ハーレーダビットソンパーカー スウェット 東洋エンタープライズ GOLD シュガーヒル デニム tokyo slow life 山田蓮 樋口塁 sugar hill 大戦モデル ヴィンテージ 東洋エンタープライズ gold old joe

TATOO STUDIO YAMADA TOKYO SLOW LIFE

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

