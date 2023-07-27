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【破格値下げ】 東芝B65/J Corei5-7200Uメモリ8GB SSD256 2018年製 ノートPC

商品の説明

電源を入れたらすぐ使えます。
Jumperノートパソコン6GB 64GB 11.6インチ

美品 ASUS TUF Gaming F17 FX706HE
人気の東芝の2018年製のノートパソコン！
※特価※ゲーミング ノートパソコン GTUNE 動作品 ジャンク

2. Thinkpad x270 i7-7500 16Gb
第7世代CPUのCorei5-7200U+メモリ8GB+新品SSD256GB→めちゃめちゃサクサク快適!
b363✨Core i5/爆速SSD新品/8GB 快適/事務作業✨ノートパソコン

NEC VersaPro VKT13/H-4 i5 8GB SSD 256GB
最新OSのWindows11！
新時代Windows11 東芝 dynabook ノートパソコン すぐ使えます!

EPSON Endeavor NJ5700E Ci7 フルHD Win10付 2
インターネットで「YouTube」などが見れます
MacBook Air 15インチ M2 2023 24GB SSD 1TB

NEC UltraLite VKT13/H-5 i5 SSD256 12.5型
ＤＶＤを観ることやＣＤを聴けます！
13.3インチ軽量ノートパソコン 6GB RAM 初期設定済み

MacBook Pro 15インチ 2018　i7　256GB　16GB
Webカメラあり！
美品　ノートパソコン Windows10 Pro

MacBook Pro i7 メモリ16GB SSD512GB Mac/Win
HDMI搭載！
ノートパソコン14インチ12GB+256GBWindows11920X1080

クリスタルホワイト✨ 新型Windows11 VAIO カメラ リモートワーク
Bluetooth搭載！
アーモンド様専用　TUF Gaming F17 FX707ZR-I7R3070

【第8世代Core i7】DELL7390 Office付 No.0493

NEC LAVIE NS100C1W Office2021　SSD
◆◇パソコン構成◇◆
東芝 dynabook ダイナブック BX/571KW ノートパソコン PC
■メーカー：TOSHIBA/東芝
未使用に近い　MacBook Air 13インチ M1 8GB 512GB
■品名：Dynabook Satelite B65/J
MacBook Pro i7 16GB SSD512GB Office2019付
■15.6インチワイド液晶*
MacBook Pro 13.3inch Core i5 djpc pcdj
■OS：Windows11 Pro 64bit 21H2*
SONY ⋄i7 ◤新品SSD512GB◢ 8GB⋄ノートパソコン
■CPU：Intel Corei5-7200U 2.50GHz/2コア*
Apple M1チップ搭載13インチ　Macbook Pro 充放電回数：2
■メモリ：8GB*
GigabyteA5 ゲーミングノートパソコンRTX 3060, Ryzen 5
■SSD256GB（新品）*
【Frenkie様専用】Surface Go 3 タイプカバー付
■DVDマルチドライブ*
SSD512GB⭐WEBカメラ⭐メモリ8GB⭐ブルーレイ⭐富士通⭐ノートパソコン
■無線LAN Wi-Fi
Tiracoco様専用　Let'snote CF-XZ6 Windows10
■USB×4(USB3.0×4)*
ノートパソコン Herobook Pro14.1インチ CHUWI N4020
■SDカード*
高速ssd 軽量 高性能 Core i7 大容量メモリ16GB 搭載 オフィス
■HDMI*
紅いおしゃれなコンパクトPC＆タッチパネル 富士通 Core i5 メモリ8GB
■Webカメラ*
GALLERIA XL7C-R36 11800H搭載 ゲーミングPC
■Bluetooth*
Win11 オフィス2021 i7 SSD64Gx2 小型 軽量 地デジ 初心者
■マイク*
田貫様専用
■テンキー*
最新Windows10 NEC ノートパソコン 初期化済み! すぐに使えます!
■バッテリー：1時間35分（表示時間）*
MackBook Air 2013 13.3 Core i7 8GB 500GB

タッチパネルNEC i7 4700MQ/16G/SSD512G/Bluray
◆◇商品状態◇◆
Dell G7-15 7588 ゲーミングノートPC GTX1060
※天板にすり傷はありますが、全体的にはきれいな状態です
レッツノートXZ6
※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい
surface Pro 5 core i5/8GB/128GB/office付き

MacBook Air 2017 液晶割れ
◆◇付属品◇◆
タッチ対応 ノートPC DELL Core i7 16GB SSD512_207
ACアダプター、電源コード、有線マウス
F06 5台セット ThinkPad L560 i5◆8GB◆SSD512GB

APPLE MacBook Air MACBOOK AIR 2019購入 US
◆◇動作確認項目◇◆
タッチパネル！Corei5＆SSD512G/メ8G/Blu-ray/無線/カメラ
①Windows起動 ： OK
激安品❗️⭐️大容量HDD⭐️すぐに使えるノートパソコン⭐️WEBカメラ有⭐️初心者向け
②液晶モニター表示 ： OK
◆NEC軽量ノート　UltraLite VB◆かばんに入れてね◆その②
③キーボード操作 ： OK
【タッチパネル】新品SSD256GB メモリ8GB★4世代★ カメラ★Win11
④テンキー ： OK
【✨VAIO✨】第5世代Corei5★ SSD128GB　ノートパソコン
⑤無線Wi-Fi動作 ： OK
HP ノートパソコン HP ENVY x360 13 Wood Edition
⑥インターネット接続 ： OK
サヤジヨジ様専用Core i7/dynabook T75/AB★8GB
⑦CD、DVD読込 ： OK
新品 HP 15s-3026AU Ryzen5 16GB 512GB WiFi6
⑧USB×4 ： OK
すぐ使える✨大容量‼️薄型黒ノートパソコン 大人気カメラ付き・ブルーレイ✨初心者に
⑨SDカード ： OK
Acer E1-531-H82C Cel/4GB/320GB/Win10
⑩HDMI ： OK
HP ProBook 650G4　第8世代 i7搭載　①
⑪Webカメラ ： OK
【美品】macbookpro i5 メモリ8gb ストレージ256gb
⑫Bluetooth ： OK
Apple MacBook Pro Core i5 ノートパソコン （G32）
⑬バッテリー ： OK
MacBook PRO 13inch 2017年【元箱あり】

DELLノートパソコンメモリ8GWindows11オフィス付き
◆◇インストール済みソフト◇◆
☆高性能☆ Let’s Note CF-SV7 Core i5 office
・Microsoft Office 2021
東芝ノートパソコン　dynabook b65/b 　i5 SSD　8gbメモリ
　(Exel,Word,Powerpoint)
MacBook air M1 スペースグレー
　※ライセンス認証済
Apple MacBook Air M2 512GB 売り切り 明日まで！
・ウィルス対策ソフト
トミー様HP spectre x360 13-aw0159tu パフォーマンス
・iTunes
訳ありの驚速軽量モバイル！第８世代コアｉ５に超高速ＳＳＤ２５６ＧＢ＆８Ｇ／G83
・メールソフト
★カメラ有✨人気のレッド PC✨初心者さんにおすすめ♪✨富士通ノートパソコン
・画像・編集加工
Lenovo Yoga Slim 770i Carbon　ムーンホワイト
・画像・ロゴ作成・写真の加工
NEC ノートPC Lavie pc-ls150TSW
・DVD,CD作成ソフト
ThinkBook 13s Gen 3 - Ryzen5 5600U
・DVD,CD再生ソフト
macbook pro 2019 16inch i9
・その他、便利なソフトが多数入ってます
ノートパソコン HP 15s-fq3000 ※一度開封しています。

高年式の驚速モバイル！第８世代コアｉ５に超高速ＳＳＤ２５６ＧＢ＆８Ｇ／ＦＨＤ液晶
◆◇その他◇◆
MacBook Pro 15-inch Mid 2015
※リコール対象品ではありません

【まぐろユッケ様 専用】MacBookPro 2012

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態目立った傷や汚れなし

MacBook Air (13インチ, Early 2015)

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電源を入れたらすぐ使えます。人気の東芝の2018年製のノートパソコン！第7世代CPUのCorei5-7200U+メモリ8GB+新品SSD256GB→めちゃめちゃサクサク快適!最新OSのWindows11！インターネットで「YouTube」などが見れますＤＶＤを観ることやＣＤを聴けます！Webカメラあり！HDMI搭載！Bluetooth搭載！◆◇パソコン構成◇◆■メーカー：TOSHIBA/東芝■品名：Dynabook Satelite B65/J■15.6インチワイド液晶*■OS：Windows11 Pro 64bit 21H2*■CPU：Intel Corei5-7200U 2.50GHz/2コア*■メモリ：8GB*■SSD256GB（新品）*■DVDマルチドライブ*■無線LAN Wi-Fi■USB×4(USB3.0×4)*■SDカード*■HDMI*■Webカメラ*■Bluetooth*■マイク*■テンキー*■バッテリー：1時間35分（表示時間）*◆◇商品状態◇◆※天板にすり傷はありますが、全体的にはきれいな状態です※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい◆◇付属品◇◆ACアダプター、電源コード、有線マウス◆◇動作確認項目◇◆①Windows起動 ： OK②液晶モニター表示 ： OK③キーボード操作 ： OK④テンキー ： OK⑤無線Wi-Fi動作 ： OK⑥インターネット接続 ： OK⑦CD、DVD読込 ： OK⑧USB×4 ： OK⑨SDカード ： OK⑩HDMI ： OK⑪Webカメラ ： OK⑫Bluetooth ： OK⑬バッテリー ： OK◆◇インストール済みソフト◇◆・Microsoft Office 2021　(Exel,Word,Powerpoint)　※ライセンス認証済・ウィルス対策ソフト・iTunes・メールソフト・画像・編集加工・画像・ロゴ作成・写真の加工・DVD,CD作成ソフト・DVD,CD再生ソフト・その他、便利なソフトが多数入ってます◆◇その他◇◆※リコール対象品ではありません

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【破格値下げ】 東芝B65/J Corei5-7200Uメモリ8GB SSD256 2018年製 ノートPC

38分钟前

【破格値下げ】 東芝B65/J Corei5-7200Uメモリ8GB SSD256 2018年製 ノートPC

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