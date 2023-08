【破格値下げ】 東芝B65/J Corei5-7200Uメモリ8GB SSD256 2018年製 ノートPC

電源を入れたらすぐ使えます。

Jumperノートパソコン6GB 64GB 11.6インチ



美品 ASUS TUF Gaming F17 FX706HE

人気の東芝の2018年製のノートパソコン!

※特価※ゲーミング ノートパソコン GTUNE 動作品 ジャンク



2. Thinkpad x270 i7-7500 16Gb

第7世代CPUのCorei5-7200U+メモリ8GB+新品SSD256GB→めちゃめちゃサクサク快適!

b363✨Core i5/爆速SSD新品/8GB 快適/事務作業✨ノートパソコン



NEC VersaPro VKT13/H-4 i5 8GB SSD 256GB

最新OSのWindows11!

新時代Windows11 東芝 dynabook ノートパソコン すぐ使えます!



EPSON Endeavor NJ5700E Ci7 フルHD Win10付 2

インターネットで「YouTube」などが見れます

MacBook Air 15インチ M2 2023 24GB SSD 1TB



NEC UltraLite VKT13/H-5 i5 SSD256 12.5型

DVDを観ることやCDを聴けます!

13.3インチ軽量ノートパソコン 6GB RAM 初期設定済み



MacBook Pro 15インチ 2018 i7 256GB 16GB

Webカメラあり!

美品 ノートパソコン Windows10 Pro



MacBook Pro i7 メモリ16GB SSD512GB Mac/Win

HDMI搭載!

ノートパソコン14インチ12GB+256GBWindows11920X1080



クリスタルホワイト✨ 新型Windows11 VAIO カメラ リモートワーク

Bluetooth搭載!

アーモンド様専用 TUF Gaming F17 FX707ZR-I7R3070



【第8世代Core i7】DELL7390 Office付 No.0493



NEC LAVIE NS100C1W Office2021 SSD

◆◇パソコン構成◇◆

東芝 dynabook ダイナブック BX/571KW ノートパソコン PC

■メーカー:TOSHIBA/東芝

未使用に近い MacBook Air 13インチ M1 8GB 512GB

■品名:Dynabook Satelite B65/J

MacBook Pro i7 16GB SSD512GB Office2019付

■15.6インチワイド液晶*

MacBook Pro 13.3inch Core i5 djpc pcdj

■OS:Windows11 Pro 64bit 21H2*

SONY ⋄i7 ◤新品SSD512GB◢ 8GB⋄ノートパソコン

■CPU:Intel Corei5-7200U 2.50GHz/2コア*

Apple M1チップ搭載13インチ Macbook Pro 充放電回数:2

■メモリ:8GB*

GigabyteA5 ゲーミングノートパソコンRTX 3060, Ryzen 5

■SSD256GB(新品)*

【Frenkie様専用】Surface Go 3 タイプカバー付

■DVDマルチドライブ*

SSD512GB⭐WEBカメラ⭐メモリ8GB⭐ブルーレイ⭐富士通⭐ノートパソコン

■無線LAN Wi-Fi

Tiracoco様専用 Let'snote CF-XZ6 Windows10

■USB×4(USB3.0×4)*

ノートパソコン Herobook Pro14.1インチ CHUWI N4020

■SDカード*

高速ssd 軽量 高性能 Core i7 大容量メモリ16GB 搭載 オフィス

■HDMI*

紅いおしゃれなコンパクトPC&タッチパネル 富士通 Core i5 メモリ8GB

■Webカメラ*

GALLERIA XL7C-R36 11800H搭載 ゲーミングPC

■Bluetooth*

Win11 オフィス2021 i7 SSD64Gx2 小型 軽量 地デジ 初心者

■マイク*

田貫様専用

■テンキー*

最新Windows10 NEC ノートパソコン 初期化済み! すぐに使えます!

■バッテリー:1時間35分(表示時間)*

MackBook Air 2013 13.3 Core i7 8GB 500GB



タッチパネルNEC i7 4700MQ/16G/SSD512G/Bluray

◆◇商品状態◇◆

Dell G7-15 7588 ゲーミングノートPC GTX1060

※天板にすり傷はありますが、全体的にはきれいな状態です

レッツノートXZ6

※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい

surface Pro 5 core i5/8GB/128GB/office付き



MacBook Air 2017 液晶割れ

◆◇付属品◇◆

タッチ対応 ノートPC DELL Core i7 16GB SSD512_207

ACアダプター、電源コード、有線マウス

F06 5台セット ThinkPad L560 i5◆8GB◆SSD512GB



APPLE MacBook Air MACBOOK AIR 2019購入 US

◆◇動作確認項目◇◆

タッチパネル!Corei5&SSD512G/メ8G/Blu-ray/無線/カメラ

①Windows起動 : OK

激安品❗️⭐️大容量HDD⭐️すぐに使えるノートパソコン⭐️WEBカメラ有⭐️初心者向け

②液晶モニター表示 : OK

◆NEC軽量ノート UltraLite VB◆かばんに入れてね◆その②

③キーボード操作 : OK

【タッチパネル】新品SSD256GB メモリ8GB★4世代★ カメラ★Win11

④テンキー : OK

【✨VAIO✨】第5世代Corei5★ SSD128GB ノートパソコン

⑤無線Wi-Fi動作 : OK

HP ノートパソコン HP ENVY x360 13 Wood Edition

⑥インターネット接続 : OK

サヤジヨジ様専用Core i7/dynabook T75/AB★8GB

⑦CD、DVD読込 : OK

新品 HP 15s-3026AU Ryzen5 16GB 512GB WiFi6

⑧USB×4 : OK

すぐ使える✨大容量‼️薄型黒ノートパソコン 大人気カメラ付き・ブルーレイ✨初心者に

⑨SDカード : OK

Acer E1-531-H82C Cel/4GB/320GB/Win10

⑩HDMI : OK

HP ProBook 650G4 第8世代 i7搭載 ①

⑪Webカメラ : OK

【美品】macbookpro i5 メモリ8gb ストレージ256gb

⑫Bluetooth : OK

Apple MacBook Pro Core i5 ノートパソコン (G32)

⑬バッテリー : OK

MacBook PRO 13inch 2017年【元箱あり】



DELLノートパソコンメモリ8GWindows11オフィス付き

◆◇インストール済みソフト◇◆

☆高性能☆ Let’s Note CF-SV7 Core i5 office

・Microsoft Office 2021

東芝ノートパソコン dynabook b65/b i5 SSD 8gbメモリ

(Exel,Word,Powerpoint)

MacBook air M1 スペースグレー

※ライセンス認証済

Apple MacBook Air M2 512GB 売り切り 明日まで!

・ウィルス対策ソフト

トミー様HP spectre x360 13-aw0159tu パフォーマンス

・iTunes

訳ありの驚速軽量モバイル!第8世代コアi5に超高速SSD256GB&8G/G83

・メールソフト

★カメラ有✨人気のレッド PC✨初心者さんにおすすめ♪✨富士通ノートパソコン

・画像・編集加工

Lenovo Yoga Slim 770i Carbon ムーンホワイト

・画像・ロゴ作成・写真の加工

NEC ノートPC Lavie pc-ls150TSW

・DVD,CD作成ソフト

ThinkBook 13s Gen 3 - Ryzen5 5600U

・DVD,CD再生ソフト

macbook pro 2019 16inch i9

・その他、便利なソフトが多数入ってます

ノートパソコン HP 15s-fq3000 ※一度開封しています。



高年式の驚速モバイル!第8世代コアi5に超高速SSD256GB&8G/FHD液晶

◆◇その他◇◆

MacBook Pro 15-inch Mid 2015

※リコール対象品ではありません

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

電源を入れたらすぐ使えます。人気の東芝の2018年製のノートパソコン!第7世代CPUのCorei5-7200U+メモリ8GB+新品SSD256GB→めちゃめちゃサクサク快適!最新OSのWindows11!インターネットで「YouTube」などが見れますDVDを観ることやCDを聴けます!Webカメラあり!HDMI搭載!Bluetooth搭載!◆◇パソコン構成◇◆■メーカー:TOSHIBA/東芝■品名:Dynabook Satelite B65/J■15.6インチワイド液晶*■OS:Windows11 Pro 64bit 21H2*■CPU:Intel Corei5-7200U 2.50GHz/2コア*■メモリ:8GB*■SSD256GB(新品)*■DVDマルチドライブ*■無線LAN Wi-Fi■USB×4(USB3.0×4)*■SDカード*■HDMI*■Webカメラ*■Bluetooth*■マイク*■テンキー*■バッテリー:1時間35分(表示時間)*◆◇商品状態◇◆※天板にすり傷はありますが、全体的にはきれいな状態です※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい◆◇付属品◇◆ACアダプター、電源コード、有線マウス◆◇動作確認項目◇◆①Windows起動 : OK②液晶モニター表示 : OK③キーボード操作 : OK④テンキー : OK⑤無線Wi-Fi動作 : OK⑥インターネット接続 : OK⑦CD、DVD読込 : OK⑧USB×4 : OK⑨SDカード : OK⑩HDMI : OK⑪Webカメラ : OK⑫Bluetooth : OK⑬バッテリー : OK◆◇インストール済みソフト◇◆・Microsoft Office 2021 (Exel,Word,Powerpoint) ※ライセンス認証済・ウィルス対策ソフト・iTunes・メールソフト・画像・編集加工・画像・ロゴ作成・写真の加工・DVD,CD作成ソフト・DVD,CD再生ソフト・その他、便利なソフトが多数入ってます◆◇その他◇◆※リコール対象品ではありません

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【まぐろユッケ様 専用】MacBookPro 2012MacBook Air (13インチ, Early 2015)♥︎良品♠︎Win11ノートパソコン★Toshiba dynabook T451★