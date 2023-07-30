最安挑戦！ ボッテガヴェネタ　カセット　マキシイントレチャート　ボッテガ　カードコインケース コインケース/小銭入れ

2022年購入したお品です✩

【新品未使用超美品】ティファニー カード&コインケース【Tiffany 廃盤品】

カラー→メロンウォッシュです✩

セリーヌ コインケース グレー レザー



JIN様専用 イルビゾンテ コインケース

いつでもコメントにお返事できる環境なので、気になる事があれば遠慮なくコメント下さい♡

新品同様 極美品 バレンシアガ ミラー付き 小物入れ コインケース ハート型 黒



N③ 【美品】LOUIS VUITTON ダミエ ジッピー コインケース

縦8

【新品】エルメスバスティア（コインケース）

横12

Saint Laurent コインケース カードケース



新作COACH X PEANUTSコインケース レット イット スノー モチーフ



GUCCI コインケース（オレンジ）

素人寸法の為、多少の誤差が出てしまうことがあるかもしれないので、ご了承下さい☆

フェラガモ 小銭入れ コインケース



ルイヴィトン ミニ財布 小銭入れ ポルトモネロザリローズバレリーヌ

箱はつきません。

LOUIS VUITTON モノグラム ポルトモネ グゼ コインケース 外観美品

保存袋つきです✩⁺˚

美品 エルメス 小銭入れ コインケース ズールー



Chihiron様専用 シャネルCHANELコインケース

※こちら、全て一点物となっております。

COACH コーチ 財布 オレンジ フルーツ かわいい レディース 夏



【美品】BVLGARIブルガリ コインケース コンパクトウォレット カード入れ



nana____7様専用 LOEWE ロエベ カードケース

ブランド卸問屋様より購入しプロの鑑定士さんによる真贋鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。

ケイトスペードのキーホルダー カードケース

万が一、偽物や、写真と大きな違いがございましたら、評価前にご連絡頂ければご対応させて頂いたきますので、ご安心してお取引きお願い申し上げます。

ルイヴィトン キーケース ポシェットクレ



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#りりち洋服

【LOEWE】ボーダー コインケース



《新品》HERMES 希少 リザード petitH カードケース



最終 Aeta アエタ PG14 mini wallet ミニウォレット 未使用



ボッテガヴェネタ カセット マキシイントレチャート ボッテガ カードコインケース

※購入前に一度お読みください。

イタリー製 IL BIZONTE カウレザー カードホルダー キーリング付き



♡新品♡ COACH コーチ 財布 ノラキスロック コインケース ピンク 未使用

画像ご確認の上、中古品になりますので神経質、ご理解いただけない方のご購入はお控えくださいますようお願い致します。

美品✨エルメス HERMES ル ヴァンキャトル 小銭入れ コインケース



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ファスナー付きカードケース

※ 出品前に検品しておりますが、個人の主観の違いや 見落とす可能性などもございます。完璧なお品物ではございませんので、細かな点まで気になる方、神経質な方、中古品にご理解いただけない方はご遠慮下さい。

COACHのカードケース(ぱんだ様専用)



【未使用】エルメス カルヴィデュオ ヴェルソ ゴールド ヴェールフィズ U刻印



極美品 ボッテガヴェネタ マキシイントレチャート コインケース グリーン

※イメージと違ったという返品は受付かねますので、写真もご確認の上ご購入ください。

MARC JACOBS×peanuts マルチカードケース



【極美品】希少CHANEL中長財布キャビアスキンアンティークゴールド金具ブラック

万が一商品に明らかな不備がございましたら

COLSTIGE 財布 クロコダイル

迅速に対応させていただきますので、必ず『評価前』に

シャネル クラシック ポーチ

メッセージにてご連絡いただきますようお願い致します。

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評価後は対応が出来なくなってしまいますので、どうぞご了承下さい。

【M1158-174-145】LOEWE コインケース アナグラム



ルイヴィトン マルチカラー ハート型コインケース チャーム キーホルダー 正規品

お安く出品しているため、簡易包装での発送とさせていただきます。また、折りたためる商品は折り畳んでの発送となる事がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

2022年購入したお品です✩カラー→メロンウォッシュです✩いつでもコメントにお返事できる環境なので、気になる事があれば遠慮なくコメント下さい♡縦8横12素人寸法の為、多少の誤差が出てしまうことがあるかもしれないので、ご了承下さい☆箱はつきません。保存袋つきです✩⁺˚※こちら、全て一点物となっております。ブランド卸問屋様より購入しプロの鑑定士さんによる真贋鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。万が一、偽物や、写真と大きな違いがございましたら、評価前にご連絡頂ければご対応させて頂いたきますので、ご安心してお取引きお願い申し上げます。#りりち洋服※購入前に一度お読みください。画像ご確認の上、中古品になりますので神経質、ご理解いただけない方のご購入はお控えくださいますようお願い致します。※ 出品前に検品しておりますが、個人の主観の違いや 見落とす可能性などもございます。完璧なお品物ではございませんので、細かな点まで気になる方、神経質な方、中古品にご理解いただけない方はご遠慮下さい。※イメージと違ったという返品は受付かねますので、写真もご確認の上ご購入ください。万が一商品に明らかな不備がございましたら迅速に対応させていただきますので、必ず『評価前』にメッセージにてご連絡いただきますようお願い致します。評価後は対応が出来なくなってしまいますので、どうぞご了承下さい。お安く出品しているため、簡易包装での発送とさせていただきます。また、折りたためる商品は折り畳んでの発送となる事がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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