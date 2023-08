ブランド * VALENTINO GARAVANI★ヴァレンティノ ガラヴァーニ

スタイル * メンズ レザー切替し ロックスタッズ ビックアイコンロゴ ハイカットスニーカー 19SS

カラー * ブラック系 他

サイズ * (43)通常サイズの約28㎝相当です。アウトソール 約32㎝ ワイズ 約12㎝

素人採寸の為 多少の誤差があります。

状態 * 全体的に状態良の極美品

素材 * レザー スエード ラバー 他

MADE IN ITALY

VALENTINO GARAVANI★メンズ レザー切替し ロックスタッズ ビックアイコンロゴ ハイカットスニーカー 19SSです。全体的に状態も良く極美品です。上質で様々な形状のレザー切替しデザインが施された高級感溢れるスニーカーです。ヒールに存在感のある定番のロックスタッズ サイドのビックアイコンロゴがポイント‼︎カラー スタイル感 デザイン共に 色々なシーンや これからの季節にお使い頂ける オシャレなスニーカーです。

※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み(古物商許可証所持)

※プロフィールを必ずご確認下さい。購入後入金されずキャンセルされる方 説明文の対応に不満をもたれる方はブロックさせてい頂きます。即決購入 購入後のキャンセル 返品等困りますのでお互い気持ち良くお取引できるようコメント画像確認お願い致します。

※画像をご確認の上購入よろしくおねがいします。

細心の注意を払って確認しておりますがキズやほつれ汚れ等の見落としがある場合もございます。

細部まで気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。

#VALENTINOGARAVANI #ヴァレンティノガラヴァーニ #ヴァレンティノ #ヴァレンチノ #ロックスタッズ #スタッズ #スニーカー #メンズスニーカー #ローファー #革靴 #MADEINITALY #セレブ #オシャレ #レザースニーカー #スニーカー #ハイカットスニーカー #冬物 #メンズ

〔715〕

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 未使用に近い

