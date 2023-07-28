お知らせ ログイン 会員登録 出品
【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング

商品の説明

新品未使用　超美品
グレーパールリング【10mmUP本真珠】ダイヤ付きプラチナリング
pt900エメラルドダイヤリング
YＵA様専用ダイヤの指輪9号
カラー···グリーン
k１４WGパールリング
材質···プラチナ刻印あり
エステール　ハーフダイヤモンド　12.5

アルパカ様専用ダイヤモンドリング　10号　0.86カラット
☆エメラルド0.28ct刻印あり
K18 ダイヤリング
　ダイヤ 0.15ct刻印あり
シャネル ココクラッシュ コレクションリング #51
　重さ　　　５g
Christian Dior　ダイアモンドリング
　リングサイズー11.5
水面ジュエリー　VORONOI ストーンマーケット
透明度、色艶がとっても綺麗、最高色、最高級
EAU DOUCE４℃ K10/K18イエローゴールド リング3本セット #9

戦火を潜り抜けた指輪たち
☆新品未使用品ですが自宅保管の為
✴《agete》K10ダイヤモンドリング ✴アガット ジュエリー 指輪
百貨店ジュエリー売り場に
新品同様 ポンテヴェキオ パヴェ ダイヤ リング D0.90ct K18WG
並べてある様にはいかない事を
【新品仕上げ済】カルティエ エングレーブド リング Cドゥ #53【12107】
ご理解宜しくお願い致します。
笠原真寿美 K18WG スペサタイトガーネット マルチカラーストーンリング 号

【Pt900】ダイヤモンド リング 【1カラット】1ct
画像をよく見てご納得頂ける
プラチナ PT950 ダイアモンドリング
お方のみご購入を宜しく
鑑別書【K18】ローズクォーツ＆ガーネットリング♪かわいい指輪
お願い致します。
ボリューム‼️ ガーネットリング ⭐️オパール♡ シルバー 925 ⭐️

【6月限定値下】GICLAT ギクラ 雲リング パパラチアサファイア
☆出品スタート11月2日78,000円
トムウッド　オニキス　サイズ46

Pt900 ダイヤ　V字リング　D0.3ct 5.2g プラチナ　指輪
６月29日
てる子様】本物◎天然オパール華奢上品 S925/18KGP 指輪 リング SY9
54,000円

ズニ族 PALOMA SILVER925製 ヴィンテージ リング

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【高級】スギライト リング 10.57g,s925

★美品★レア★マルコムベッツ ★オーダー　ダイヤモンド　1.2ctオーバー

ダイヤモンド パヴェ リング K18YG 2.87ct 9.1g

アガット K18 ダイヤモンドリング 9号

Pt950パールリング　ミキモト

K10ノジェス　NOJESSインタリオ　リング

K18 オパール デザインリング 18金 指輪 11号 Y02509

ete エテ K10 PG ダイヤモンド リング 11号
新品未使用　超美品pt900エメラルドダイヤリングカラー···グリーン材質···プラチナ刻印あり☆エメラルド0.28ct刻印あり　ダイヤ 0.15ct刻印あり　重さ　　　５g　リングサイズー11.5透明度、色艶がとっても綺麗、最高色、最高級☆新品未使用品ですが自宅保管の為百貨店ジュエリー売り場に並べてある様にはいかない事をご理解宜しくお願い致します。画像をよく見てご納得頂けるお方のみご購入を宜しくお願い致します。☆出品スタート11月2日78,000円６月29日54,000円

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング

19分钟前

【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング

¥54,000 ¥29,160

(税込) 送料込み
3
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

548e78192

 1148

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

548e78192
【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング 【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング

【楽天市場】pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料

【楽天市場】pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料


ヤフオク! - エメラルド ダイヤモンド リング Pt900 【ジュエリー

ヤフオク! - エメラルド ダイヤモンド リング Pt900 【ジュエリー


pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料】【刻印無料】【品質保証書】【代引手数料無料】ファッション ジュエリー アクセサリー レディース エメラルド リング ダイヤ リング ダイヤモンド プラチナ 指輪 スクエア 誕生石 ５月 ギフト プレゼント | ジュエリー for　you

pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料】【刻印無料】【品質保証書】【代引手数料無料】ファッション ジュエリー アクセサリー レディース エメラルド リング ダイヤ リング ダイヤモンド プラチナ 指輪 スクエア 誕生石 ５月 ギフト プレゼント | ジュエリー for　you


楽天市場】pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料】【刻印

楽天市場】pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料】【刻印


ザンビア産エメラルド ビビッドグリーン 2.1ct ダイヤモンド リング 13号 PT900 プラチナ 指輪 エメラルドカット スクエア 四角 取り巻き F1マイナー/minor 産地証明 2ctアップ 5月誕生石 ＜AIGS鑑別書＞ 緑玉【中古】【ジュエリー】【送料無料】RYM.K | アイマス

ザンビア産エメラルド ビビッドグリーン 2.1ct ダイヤモンド リング 13号 PT900 プラチナ 指輪 エメラルドカット スクエア 四角 取り巻き F1マイナー/minor 産地証明 2ctアップ 5月誕生石 ＜AIGS鑑別書＞ 緑玉【中古】【ジュエリー】【送料無料】RYM.K | アイマス


ジュエリー エメラルド ダイヤモンド リング 指輪

ジュエリー エメラルド ダイヤモンド リング 指輪


楽天市場】pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料】【刻印

楽天市場】pt900 エメラルド ダイヤモンドリング 【送料無料】【刻印

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング
© www.inba.net, Inc.