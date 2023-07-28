【国内配送】 pt900エメラルドダイヤリング新品未使用品 リング

新品未使用 超美品

グレーパールリング【10mmUP本真珠】ダイヤ付きプラチナリング

pt900エメラルドダイヤリング

YＵA様専用ダイヤの指輪9号

カラー···グリーン

k１４WGパールリング

材質···プラチナ刻印あり

エステール ハーフダイヤモンド 12.5



アルパカ様専用ダイヤモンドリング 10号 0.86カラット

☆エメラルド0.28ct刻印あり

K18 ダイヤリング

ダイヤ 0.15ct刻印あり

シャネル ココクラッシュ コレクションリング #51

重さ ５g

Christian Dior ダイアモンドリング

リングサイズー11.5

水面ジュエリー VORONOI ストーンマーケット

透明度、色艶がとっても綺麗、最高色、最高級

EAU DOUCE４℃ K10/K18イエローゴールド リング3本セット #9



戦火を潜り抜けた指輪たち

☆新品未使用品ですが自宅保管の為

✴《agete》K10ダイヤモンドリング ✴アガット ジュエリー 指輪

百貨店ジュエリー売り場に

新品同様 ポンテヴェキオ パヴェ ダイヤ リング D0.90ct K18WG

並べてある様にはいかない事を

【新品仕上げ済】カルティエ エングレーブド リング Cドゥ #53【12107】

ご理解宜しくお願い致します。

笠原真寿美 K18WG スペサタイトガーネット マルチカラーストーンリング 号



【Pt900】ダイヤモンド リング 【1カラット】1ct

画像をよく見てご納得頂ける

プラチナ PT950 ダイアモンドリング

お方のみご購入を宜しく

鑑別書【K18】ローズクォーツ＆ガーネットリング♪かわいい指輪

お願い致します。

ボリューム‼️ ガーネットリング ⭐️オパール♡ シルバー 925 ⭐️



【6月限定値下】GICLAT ギクラ 雲リング パパラチアサファイア

☆出品スタート11月2日78,000円

トムウッド オニキス サイズ46



Pt900 ダイヤ V字リング D0.3ct 5.2g プラチナ 指輪

６月29日

てる子様】本物◎天然オパール華奢上品 S925/18KGP 指輪 リング SY9

54,000円

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用 超美品pt900エメラルドダイヤリングカラー···グリーン材質···プラチナ刻印あり☆エメラルド0.28ct刻印あり ダイヤ 0.15ct刻印あり 重さ ５g リングサイズー11.5透明度、色艶がとっても綺麗、最高色、最高級☆新品未使用品ですが自宅保管の為百貨店ジュエリー売り場に並べてある様にはいかない事をご理解宜しくお願い致します。画像をよく見てご納得頂けるお方のみご購入を宜しくお願い致します。☆出品スタート11月2日78,000円６月29日54,000円

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ズニ族 PALOMA SILVER925製 ヴィンテージ リング【高級】スギライト リング 10.57g,s925★美品★レア★マルコムベッツ ★オーダー ダイヤモンド 1.2ctオーバーダイヤモンド パヴェ リング K18YG 2.87ct 9.1gアガット K18 ダイヤモンドリング 9号Pt950パールリング ミキモトK10ノジェス NOJESSインタリオ リングK18 オパール デザインリング 18金 指輪 11号 Y02509ete エテ K10 PG ダイヤモンド リング 11号