独特の上品 DIESEL×GR8 ROGIC パーカー パーカー

カラー···ブラック

DIESELの店舗で購入しましたが、数回着用し、現在は使っていないため出品します。

目立った傷や汚れはありません。

定価42,900円の商品です。

Mサイズ

着丈68.0 cm

肩幅63.0 cm

袖丈59.0 cm

身幅63.0 cm

ROGIC

ロジック

OFF-WHITE TOKYOのスタッフであり、東京のファッションアイコンの一人でもある女性デザイナーMAO(マオ) が2018年にスタートしたストリートウェアレーベル。バンダナ柄ボンテージパンツに代表される個性的なプロダクトは、海外アーティストからも高く支持されている。

発送は可能な限りコンパクトに梱包し、簡易包装での発送とさせて頂きます。ご了承下さい。

送料込みのお値段となります。

無言購入、即購入、値段交渉、大歓迎です。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

