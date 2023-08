未使用タグ付き!moussyCORDURA BIG HOODIE DOWN CT

価格30,580円

サイズ FREE

肩幅47cm.身幅56cm.着丈81cm.袖丈60cm

商品説明

【CORDURA BIG HOODIE DOWN CT】 ミリタリーコートをデザインベースに、タウンユースに仕上げたアウター。保温性があり冬を快適に過ごせるダウンコートです。ミリタリーアウターのN-3Bをアレンジデザイン。大きなシルエットが特徴的で、ミリタリーな雰囲気はそのままにモディファイドしました。大きなフードと、衿先の大きなフェイクファーが女性らしさを演出し、フード中心のファスナーを全開にした時の見栄えも秀逸です。

表生地にはCORDURA(コーデュラ)素材を使用し、ハリコシ感が高級感を演出します。充填物にはダウン/フェザーを用いており、保温性と軽量性を備えたデザインです。

ダウン70%、フェザー30%で保温性も抜群です。

#selectSDC ←出品商品一覧をご覧いただけます。価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ!

#moussy

#マウジー

未使用タグ付き!moussyCORDURA BIG HOODIE DOWN CT

#ミリタリージャケット

#ミリタリーダウン

#モッズコート

#ダウンコート

#230211

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マウジー 商品の状態 新品、未使用

