【スーパーセール】 アメリヴィンテージ　バッグプリーツトレンチコート トレンチコート

とろみのある薄手のトレンチコートです。背中はシースルーで生地自体が柔らかめのテロンとしているので今から長い時期ご愛用いただけるアイテムです。SEE THROUGH BACK PLEATS TRENCH毎シーズン大人気のバックデザインのトレンチコートが今年も登場今年はバックスタイルに上品なシースルー素材をあしらいました。軽やかな素材なので動く度にプリーツが美しく揺れ、エレガントさを演出します。フロントはベーシックなトレンチデザインなのでデイリーコーデに取り入れやすいアイテムです。定番カラーのベージュです。定価¥26,400 *カラー ベージュ*サイズ フリー、ONESIZENE圧縮梱包させて頂きますのでご了承下さい。

