【ラッピング無料】 BORIS BIDJAN SABERI J2 ホースハイドレザーJK F235 レザージャケット

ブランド名 Boris BIDJAN SABERI Hand maid in Spain. SS13モデル。 購入価格 €2385 (日本円約¥327.900). 品番 J2-F235. 表記サイズM (ヨーロッパサイズ46相当のフィッティング、日本サイズ SサイズとMサイズの中間サイズフィッティング。). 素材 100%veg horse hide. (鞣し加工された馬の胴体部の革). 各サイズ 着丈 (襟下より実寸計測) バック 61.5cm. フロント76.5….身幅脇下51..身幅脇下より10cm下46.5….裾幅49.5….肩幅約41.5….袖丈肩ラインより65.5(サムホールはついていないモデル). 上腕筋周囲17/2–34….手首周囲12.5/2–25….革の生地厚み 2.2mm. 2014年1月に海外正規取り扱い店様より 通販サイトより購入しております。コンディションランクは、6.5/10ぐらいで 目立つダメージ等は見受けられませんが、全体的に使用感があり、裏地部に糸で補修箇所や オイルの色素沈着による裏地へ色移りなどが見受けられます。(他のアイテムでも当たり前に見られる症状であります。故意に付けた汚れではございません。). 襟の取り外しができ 2wayでのご使用が可能です。 初期デビュー作品となりましたJ2モデル J1と並び人気モデルです。 やや後ろ着丈が短めに設定されており 現行レディースモデルにも近い作品と思われます。自身の体型による フィット感につきましては、忠実なMサイズフィットですが、ややSサイズにも近いフィッティングです。 お探しの方いらっしゃいましたら 是非この機会にいかがでしょうか。 Isaac sellam. エムエエークロス。incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. The viridi anne. Thom krom. Marc le bihan. Aleksandr manamis. Rick Owens. Carol Christian poell.

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボリスビジャンサベリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランド名 Boris BIDJAN SABERI Hand maid in Spain. SS13モデル。 購入価格 €2385 (日本円約¥327.900). 品番 J2-F235. 表記サイズM (ヨーロッパサイズ46相当のフィッティング、日本サイズ SサイズとMサイズの中間サイズフィッティング。). 素材 100%veg horse hide. (鞣し加工された馬の胴体部の革). 各サイズ 着丈 (襟下より実寸計測) バック 61.5cm. フロント76.5….身幅脇下51..身幅脇下より10cm下46.5….裾幅49.5….肩幅約41.5….袖丈肩ラインより65.5(サムホールはついていないモデル). 上腕筋周囲17/2–34….手首周囲12.5/2–25….革の生地厚み 2.2mm. 2014年1月に海外正規取り扱い店様より 通販サイトより購入しております。コンディションランクは、6.5/10ぐらいで 目立つダメージ等は見受けられませんが、全体的に使用感があり、裏地部に糸で補修箇所や オイルの色素沈着による裏地へ色移りなどが見受けられます。(他のアイテムでも当たり前に見られる症状であります。故意に付けた汚れではございません。). 襟の取り外しができ 2wayでのご使用が可能です。 初期デビュー作品となりましたJ2モデル J1と並び人気モデルです。 やや後ろ着丈が短めに設定されており 現行レディースモデルにも近い作品と思われます。自身の体型による フィット感につきましては、忠実なMサイズフィットですが、ややSサイズにも近いフィッティングです。 お探しの方いらっしゃいましたら 是非この機会にいかがでしょうか。 Isaac sellam. エムエエークロス。incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. The viridi anne. Thom krom. Marc le bihan. Aleksandr manamis. Rick Owens. Carol Christian poell.

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボリスビジャンサベリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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