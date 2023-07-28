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【ラッピング無料】 BORIS BIDJAN SABERI J2 ホースハイドレザーJK F235 レザージャケット

商品の説明

ブランド名　Boris BIDJAN SABERI Hand maid in Spain. SS13モデル。　購入価格　€2385 (日本円約¥327.900). 品番　J2-F235. 表記サイズM (ヨーロッパサイズ46相当のフィッティング、日本サイズ　SサイズとMサイズの中間サイズフィッティング。). 素材　100%veg horse hide. (鞣し加工された馬の胴体部の革). 各サイズ　着丈　(襟下より実寸計測) バック　61.5cm. フロント76.5….身幅脇下51..身幅脇下より10cm下46.5….裾幅49.5….肩幅約41.5….袖丈肩ラインより65.5(サムホールはついていないモデル). 上腕筋周囲17/2–34….手首周囲12.5/2–25….革の生地厚み　2.2mm. 2014年1月に海外正規取り扱い店様より　通販サイトより購入しております。コンディションランクは、6.5/10ぐらいで　目立つダメージ等は見受けられませんが、全体的に使用感があり、裏地部に糸で補修箇所や　オイルの色素沈着による裏地へ色移りなどが見受けられます。(他のアイテムでも当たり前に見られる症状であります。故意に付けた汚れではございません。). 襟の取り外しができ　2wayでのご使用が可能です。　初期デビュー作品となりましたJ2モデル　J1と並び人気モデルです。　やや後ろ着丈が短めに設定されており　現行レディースモデルにも近い作品と思われます。自身の体型による　フィット感につきましては、忠実なMサイズフィットですが、ややSサイズにも近いフィッティングです。　　　　　　お探しの方いらっしゃいましたら　是非この機会にいかがでしょうか。　　　　　　Isaac sellam. エムエエークロス。incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. The viridi anne. Thom krom. Marc le bihan. Aleksandr manamis. Rick Owens. Carol Christian poell.

ELVIS PRESLEY エルビス プレスリー ボア付 レザージャケット 羊革

商品の情報

商品のサイズM
ブランドボリスビジャンサベリ
商品の状態やや傷や汚れあり

リアルマッコイズ　ブコＪ１００パテット

【ほぼ未使用・美品】LANVINレザージャケット　シープレザー

SP古着　レザージャケット　中綿入り　ユルダボ　３つボタンジャケット

バーバリーブラックレーベル レザーコート

フランス コルビジェ ジャケット レザー ダブル ユーロ ワーク ヴィンテージ

freedom レザージャケット ピンナップガール

テリー様専用

ヒューマンビーイング　レザージャケット

buco 旧リアルマッコイズ　J24 サイズ36 ライダースジャケット
ブランド名　Boris BIDJAN SABERI Hand maid in Spain. SS13モデル。　購入価格　€2385 (日本円約¥327.900). 品番　J2-F235. 表記サイズM (ヨーロッパサイズ46相当のフィッティング、日本サイズ　SサイズとMサイズの中間サイズフィッティング。). 素材　100%veg horse hide. (鞣し加工された馬の胴体部の革). 各サイズ　着丈　(襟下より実寸計測) バック　61.5cm. フロント76.5….身幅脇下51..身幅脇下より10cm下46.5….裾幅49.5….肩幅約41.5….袖丈肩ラインより65.5(サムホールはついていないモデル). 上腕筋周囲17/2–34….手首周囲12.5/2–25….革の生地厚み　2.2mm. 2014年1月に海外正規取り扱い店様より　通販サイトより購入しております。コンディションランクは、6.5/10ぐらいで　目立つダメージ等は見受けられませんが、全体的に使用感があり、裏地部に糸で補修箇所や　オイルの色素沈着による裏地へ色移りなどが見受けられます。(他のアイテムでも当たり前に見られる症状であります。故意に付けた汚れではございません。). 襟の取り外しができ　2wayでのご使用が可能です。　初期デビュー作品となりましたJ2モデル　J1と並び人気モデルです。　やや後ろ着丈が短めに設定されており　現行レディースモデルにも近い作品と思われます。自身の体型による　フィット感につきましては、忠実なMサイズフィットですが、ややSサイズにも近いフィッティングです。　　　　　　お探しの方いらっしゃいましたら　是非この機会にいかがでしょうか。　　　　　　Isaac sellam. エムエエークロス。incarnation. Backlash. Devoa. Julius. D hygen. Leon Emanuel blanck. The viridi anne. Thom krom. Marc le bihan. Aleksandr manamis. Rick Owens. Carol Christian poell.

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