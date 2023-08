《水のプロ監修》

◆ おかげさまで累計販売数 30,000個突破!!

【新品】

SAKUTTO 携帯浄水器

◆ SAKUTTO携帯浄水器が選ばれる理由

日本企業が企画・開発して作られ、驚異の除去率99.99999%を国内の水質検査機関にて実証した携帯浄水器です。

【大切な家族を災害から守る!】

SAKUTTO 携帯浄水器は、災害や断水などの緊急時に川の水やため池、泥水でも、安心して飲めるほど透き通った清潔な飲料水にろ過することができます。

【軽量コンパクト設計】

キャンプや登山、サバイバルなどのアウトドアに適した、手のひらサイズで持ち運び楽々のろ過器です。

携帯用浄水器サイズ 3.5cm × 14cm × 3.5cm 携帯用浄水器重量 50g

【防災士&登山プロガイドが推奨】

地震や津波などの非常時には、飲料水の確保がもっとも重要とされています。とはいえ、川やため池の水、お風呂の残り水などを除菌せずそのまま飲むと体調不良の原因となります。

そんな時に、SAKUTTO 携帯ろ過機があれば、本体内部の特殊構造が(大腸菌、コレラ菌などの細菌や原虫嚢子)をしっかり除去して、安心安全で清潔な飲料水へとろ過してくれます。

自然災害は急にやってきます。防災グッズとして早め早めに備蓄しておく事を防災士が推奨しています。

【水質基準に厳しい水のプロ監修】

厚生労働省の定める食品衛生法適合は当たり前、日本国内の厳しい検査基準を難なくクリアし、安全(品質・水質)の検査を国外で1機関、日本国内で2機関の3重検査を実施しております。

水質試験のプロも信頼するほどの安全品質です。

※試験成績書は商品ページ4枚目に掲載しております。

【日本企業が企画・開発・管理】

最高水準の除去率99.99999%を国内の水質検査機関にて実証しているSAKUTTO 携帯ろ過器は、日本企業が企画・開発・管理を行っており、商品ひとつひとつに丁寧な管理、検査を徹底して行なっております。

さらに日本語説明書・保証書も付属しており、日本企業ならではの180日間のメーカー保証制度も付帯しておりますので、ご安心してお試しくださいませ。

【購入前に必ずご確認ください】

こちらの商品は、

SAKUTTO正規販売店からの…

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

