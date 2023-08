■コンビ ホワイトレーベル クルムーヴ スマート ISOFIX エッグショック JG-650のご紹介です!!

禁煙車に使用ですのできれい‼️

■色:ネイビー

■お子様の条件:新生児~4歳頃まで。

■[本体サイズ]

後向き時:W460*D655-735*H620-770mm

前向き時:W460*D526*H675-845mm

■製品重量:12.1kg

■商品説明:商品の詳細はメーカーH.Pを参照下さい。

●コンパクトカーでもゆったり、回転式チャイルドシート。包み込んで守る、衝撃吸収空間設計。

ISOFIX固定タイプだから取付けもスムーズ、

●はじめてママ」でも迷わず使える

その1)レバーひとつでカンタン直感操作:操作レバーを1か所に集約し、指一本でカンタンにリクライニングと360度ターンができます。

■付属品:付属品は下記の通りとなります。新生児クッション揃ってます。【念のためご自身でもご確認下さい】

・取扱説明書

・インナークッション(頭部用)

・インナークッション(座面用)

・肩パッド

・幌

※取扱説明書はメーカーホームページからでもダウンロード印刷できます。

■商品の状態:商品の状態は基本的に写真で判断願います。(判りづらい点は遠慮なくご質問下さい。)

禁煙環境使用品になります。

★中古品になりますので、それなりの使用感あると思いますが、

シート・幌・ベルト共にシミや汚れ、毛立ちなく、色褪せもありません。

とてもきれいな状態ですので、超美品として出品します。

注意事項

中古品ですのでそれなりの使用感等ご理解した上でご購入頂きますようお願いします。

神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。

出品にあたり慎重にチェックしていますが多少の見落としご了承ください。

ご不明な点はご質問下さい。

※送料について

四国・九州・北海道は500円アップ。沖縄は相談です。

※基本的に土日祝日は発送お休みです。

※他サイト併売商品です。予告なく出品中止する場合があります。

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

