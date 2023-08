Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス) のWORK CHINOです。

【2022SS】

定価 28,600円

1度数時間のみの着用となり

未使用品に近いとなります

■ ライトブラウン

■ サイズ38 (ウエスト75/股上31/股下69/裾幅21)

これからのシーズンに穿きたい、大人の女性の為のチノパン。

程よく加工を加えた艶のあるコットンツイルを使用。

オーセンティックなアイテムもこだわりの素材を使用することでぐっとこなれた印象に仕上がります。

ヒップと腰回りはややコンパクトに、腰から裾までは少しテーパードしたすっきりとしたシルエットがクリーンな印象。

大人のベーシックカジュアルを楽しめるチノパンです。

シルエットもすっきりと綺麗に見せてくれ、幅広いトップスとも好相性なパンツです。

ホワイトのシャツと合わせて、トラッドスタイルに。

シンプルなデザインだからこそ、きれいめにもカジュアルなスタイリングにも合わせられます。

ラフにスニーカーやサンダル・ローファー合わせで小物で外して着ると雰囲気を変えて楽しめます。

1つ持っていると、いつものスタイルの幅が広がるお勧めアイテムです。

着まわしアイテムをお探しの方にも◎

気になる点がありましたら、気軽にコメント下さいませ。

#nikorecommend

価格交渉はさせていただきますが、

出品価格でご購入していただける方を優先させていただきますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 未使用に近い

Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス) のWORK CHINOです。【2022SS】定価 28,600円1度数時間のみの着用となり未使用品に近いとなります■ ライトブラウン■ サイズ38 (ウエスト75/股上31/股下69/裾幅21) これからのシーズンに穿きたい、大人の女性の為のチノパン。程よく加工を加えた艶のあるコットンツイルを使用。オーセンティックなアイテムもこだわりの素材を使用することでぐっとこなれた印象に仕上がります。ヒップと腰回りはややコンパクトに、腰から裾までは少しテーパードしたすっきりとしたシルエットがクリーンな印象。大人のベーシックカジュアルを楽しめるチノパンです。シルエットもすっきりと綺麗に見せてくれ、幅広いトップスとも好相性なパンツです。ホワイトのシャツと合わせて、トラッドスタイルに。シンプルなデザインだからこそ、きれいめにもカジュアルなスタイリングにも合わせられます。ラフにスニーカーやサンダル・ローファー合わせで小物で外して着ると雰囲気を変えて楽しめます。1つ持っていると、いつものスタイルの幅が広がるお勧めアイテムです。着まわしアイテムをお探しの方にも◎気になる点がありましたら、気軽にコメント下さいませ。#nikorecommend価格交渉はさせていただきますが、出品価格でご購入していただける方を優先させていただきますので、ご了承ください。

