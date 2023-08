華麗 最終値下げ Nike x sacai x kaws Blazer Neptune スニーカー

まずはプロフィール画面の注意事項をご覧下さい。

値下げ不可です。

商品名:Nike x sacai x kaws Blazer low

定価:17,050円

カラー:ネプチューンブルー neptune blue

サイズ:29.0

状態:新品未使用品、箱、シール等あります。

sacaiオンラインにて当選購入。

レブロンジェームズも着用していたモデルです。

ナイキ サカイ カウズ

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

