メゾンマルジェラのエアソールシューズです。

購入しましたが履く機会がなく未使用のままです。

2020年発売の物だと思います。

購入はTHE OUTNETです。

裏面は傷予防の為にVibramソールを靴修理店で貼ってもらっています。

質感もよく非常に柔らかい革靴になっています。

レインボーのエアソールとなっており

エアソールでこのカラーリングは珍しいと思いますので

気になる方はコメント下さい。

よろしくお願いします。

カラー···ブラック

サイズ…41(26cm)

履き口···紐

素材···本革

シューズ型···プレーントゥ

#エアバッグ

#レザーシューズ

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

メゾンマルジェラのエアソールシューズです。購入しましたが履く機会がなく未使用のままです。2020年発売の物だと思います。購入はTHE OUTNETです。裏面は傷予防の為にVibramソールを靴修理店で貼ってもらっています。質感もよく非常に柔らかい革靴になっています。レインボーのエアソールとなっておりエアソールでこのカラーリングは珍しいと思いますので気になる方はコメント下さい。よろしくお願いします。カラー···ブラックサイズ…41(26cm)履き口···紐素材···本革シューズ型···プレーントゥ#エアバッグ#レザーシューズ

