メインカラー...ベージュ

人気モデル...new balance 990

スニーカー型...ローカット(Low)

スニダン購入のnew balance990v3になります

気にいって買ったのですが金欠のため出品します

2~3回くらい履いたのですが状態はまずまずいいと思いますがあくまでも中古品になりますので神経質なかたは購入検討して下さい

大きめサイズ探してかたは是非

よかったらよろしくお願いします(^_^)

ニューバランス

new balance

KITH

KAWS

sacai

STUSSY

SUPREME

NIKE

adidas

アディダスオリジナルス

PUMA

VANS

アベイシングエイプ

ラファイエット

ストリート系好きなかたにオススメです

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

