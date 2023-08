65%OFF【送料無料】 【希少】【三ツ星】RRL ヴィンテージワークシャツ シャツ

数ある商品の中から興味を持ってくださり、誠にありがとうございます。

Stussy halftone flower shirt L



20ss COMMEdesGARCONS SHIRT マルチカラーシャツ



CULLNI Layered Front Short Sleeve Shirt

木村拓哉さんやジョニーデップさんなど有名人愛用されてるブランドとしても人気が高く、こちらの商品は中でも希少性が高い三ツ星の第一期タグ商品で中古市場でも高値で取引が見られるもので、中々見つけるのが難しい商品ですが、クローゼット整理の為出品致します。

【PWA】STASH S/S SHIRTS YELLOW

細かい部分にヴィンテージ仕様の糸のホツレなどの加工もあり大変雰囲気があるRRLらしいシャツになります。

希少【 calee 】✦ キャリー 長袖 ハワイアンシャツ フェザー柄 総柄



エルメス モール・エ・グルメット 新品未使用品

▪️RRL歴史

CHALLNGER(チャレンジャー) バンダナ柄シャツ



TEATORA 4 CARTRIDGE SHIRT TIME MODULE

ラルフ・ローレン氏と彼の妻であるリッキーの頭文字を取ってつけられたのが名前の由来とされるコロラド州に所有のRRL牧場をそのままブランドネームにして1993年に創設したブランド。

WTAPS 23ss CHIEF JACKET POLY TWILL SIGN



【新品】ヒューゴボス スタンドカラー グレー

ラルフ・ローレン氏がヨーロッパに行った時のことでした。ヴィンテージマニアとしても有名な彼は、リーバイスのヴィンテージのものを買おうとしましたが、すでに日本人バイヤーによってほとんどが買い占められていました。残念に思った彼は、それならば『自分自身でビンテージスタイルを作ろう』と決心。 ここからRRLの歴史がスタートします。

SEVEN BY SEVEN CHECK SHIRTS L/S サイズM



STAR OF HOLLYWOOD スターオブハリウッド ラトルスネーク

第一期

★希少60's★PENDLETON ペンドルトン ウールシャツ

1993年〜1998年

50s 60s 長袖シャツ フリーメイソン シュライナー チェーンステッチ 赤

第二期

WACKOMARIA ワコマリア オンブレチェックシャツ ロゴ刺繍

2001年〜

DeadStockROCAWEARロカウェア長袖総柄シャツxl水色ストリート古着



S:ノースフェイス パープルレーベル FIELD H/S SHIRT 黒



【JIL SANDER】美品ジルサンダー ブライトスラブ コットン イタリーXL

※こちらの商品は中古品になりますので、

YAECA

神経質なお客様はご遠慮下さい。

CULLNI クルニ オープンカラーシャツ



RAF by RAF SIMONS 05ss シャツ クレリック

ブランドRRL POLO

【最終価格】UNITED TOKYO TSURUアートプリントシャツ

サイズ M

3枚まとめて出品中

身丈 81

美品 ROUGH AND RUGGED 長袖シャツ4枚セット ラフアンドラゲッド

身幅 60

ワコマリア WACKOMARIA シャツ

袖丈 60

【美品】コムデギャルソンシャツ 再構築 shirt XS



JOHNLAWRENCESULLIVAN 比翼シャツ THOMAS MASON社

状態 C

【サイズ2】Subculture オンブレチェックシャツ



milkboy Deep sea jelly fish クラゲ シャツ ブラック

A新品

BONCOURA L/SB.Dストライプシャツ ホワイト×レッド サイズ40

B 状態良好

MARKAWARE テントシャツSOKTASオックスフォードチェック サイズ3

C 使用感はあるが大きな傷や汚れ無し

30s 40s ウールシャツ プルオーバー チンスト ヴィンテージ

D 傷や汚れ有り

【正規品】 TIM LEHI HAWAIIAN SHIRT L/S



【入手困難】XLARGE×NEWERA jacket

※全て平置きでの採寸となる為

50s~60 PILGRIMピルグリム オープンカラーシャツBOX SEARS

多少の誤差はご了承下さい。

50s 60s A.Sulka & Company ドレスシャツ ビスポーク



美品【XL】 REMI RELIEF レミレリーフ デニム ウエスタン シャツ



McGregor 50s rayon Gabardine shirt black



RAW × INTERBREED Package Textile Shirts



【STUSSY】半袖ジャイプリシャツ

不明点、質問、画像リクエスト

【AD2001】コムデギャルソンオムプリュス 切り替え柄シャツ

あれば気兼ねなくコメントください!

カーハート Carhartt 長袖シャツ コットン 2XL 茶色 ブラウン



カールヘルム ブラックキャットドレスシャツ 長袖ボタンダウン Lサイズ

※24時間経ってもコメント返信がなかった際は

DESCENDANT PIER SATIN SS SHIRT ピンク

コメント削除させて頂きますのでご了承下さい。

supreme チェックイエロー S



希少 kennington vintage シャツ



《レアカラー》NAUTICA☆ノーティカ L BD長袖シャツ ロゴ刺繍 太アーム



【人気Lサイズ】ステューシー♤総柄 アロハシャツ 最高デザイン 即完売品 美品

他商品も多数出品しておりますので良かったらプロフィールから確認して頂ければと思います。

美品 Majestic マジェスティック ヤンキース ベースボールシャツ XL



シェラック トップス シャツ XLサイズ 七分袖 ピンク 無地 カジュアル 新品

#stussy

Needles ミリタリーシャツジャケット 上下 セットアップ Beams別注

#oldstussy

美品 HEUGN ユーゲン ポプリン ショートスリーブ

#polo

セール‼️HUF マリファナシャツ

#bape

新品 イッセイミヤケプリーツプリーズ プリーツS M トップス スタンドカラー

#adidas

エビセン ジャケット ブルー(EVISEN SKATE 2ND SMOKEⅡ)

#nike

Double R L シャドーチェックシャツ S

#WTAPS

Oxford Oversized Band Collar Shirt

#neighborhood

レアBONES AND BOLTS CHECK シャツ

#gap

COMOLI ベタシャン半袖シャツ サイズ2 ブラック

#oldgap

激レア90s豪華刺繍 OUTKAST 総柄ポリシャツ B系HIPHOP RAP

#nike

Vivienne Westwood Manヴィヴィアン ストライプシャツ

#rrl

【美品】SUN SURF(サン サーフ) × BEAMS(ビームス) アロハ

#tommy

C.E シーイー シャツ

#古着

omar afridi half sleeve dress shirt

#ポロ

20ss yohji yamamoto トリアセテート チャイナシャツ

#ダブルアール

ラルフローレン Ralph Lauren ブラックシャンブレーシャツ

#ヴィンテージ

トムブラウン シャツ

#トミーフィルフィガー

DAIWA PIER39 Tech Bombay Safari Shirts

#オールド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中から興味を持ってくださり、誠にありがとうございます。木村拓哉さんやジョニーデップさんなど有名人愛用されてるブランドとしても人気が高く、こちらの商品は中でも希少性が高い三ツ星の第一期タグ商品で中古市場でも高値で取引が見られるもので、中々見つけるのが難しい商品ですが、クローゼット整理の為出品致します。細かい部分にヴィンテージ仕様の糸のホツレなどの加工もあり大変雰囲気があるRRLらしいシャツになります。▪️RRL歴史ラルフ・ローレン氏と彼の妻であるリッキーの頭文字を取ってつけられたのが名前の由来とされるコロラド州に所有のRRL牧場をそのままブランドネームにして1993年に創設したブランド。ラルフ・ローレン氏がヨーロッパに行った時のことでした。ヴィンテージマニアとしても有名な彼は、リーバイスのヴィンテージのものを買おうとしましたが、すでに日本人バイヤーによってほとんどが買い占められていました。残念に思った彼は、それならば『自分自身でビンテージスタイルを作ろう』と決心。 ここからRRLの歴史がスタートします。第一期1993年〜1998年第二期2001年〜※こちらの商品は中古品になりますので、神経質なお客様はご遠慮下さい。ブランドRRL POLOサイズ M身丈 81身幅 60袖丈 60状態 CA新品B 状態良好C 使用感はあるが大きな傷や汚れ無しD 傷や汚れ有り※全て平置きでの採寸となる為多少の誤差はご了承下さい。不明点、質問、画像リクエストあれば気兼ねなくコメントください!※24時間経ってもコメント返信がなかった際はコメント削除させて頂きますのでご了承下さい。他商品も多数出品しておりますので良かったらプロフィールから確認して頂ければと思います。#stussy#oldstussy#polo#bape#adidas#nike#WTAPS#neighborhood#gap#oldgap#nike#rrl#tommy#古着#ポロ#ダブルアール#ヴィンテージ#トミーフィルフィガー#オールド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着 ビンテージ 80s Italy 茶系 シルク オーバーサイズ 長袖 シャツand wander アンドワンダー プリマロフトダンガリー半袖シャツ サイズ3MBハイエンド尾州ウールシャツ:グリーンneighborhood クラシック ワークシャツ 長袖シャツ シャツSAINT LAURENT PARIS 16SS パームツリーアロハシャツ