正規通販 logette 【新品未使用】leur ルルロジェッタ ブラトップス コルセット ベスト/ジレ

ご覧いただきありがとうございます。

leur logette【ルルロジェッタ】made in JAPAN

こちらはルル ロジェッタのトップスです。

肩:白のレース コットン67%

ナイロン18%

レーヨン15%

表地:ベージュで少しラメ感あり

コットン58%

麻39%

ポリエステル2%

ナイロン1%

ルルらしいジルコニアなキラキラ感とパールのお花の形をしたボタンが5個ついており、着脱しやすいコルセットのようなデザイン。vintageなデザインも◎

¥30.800の新品未使用のお品物となります。

あえてティシャツに重ねて普段着にも

ドレスアップにお祝いの席にも

お出かけにも華やかに着て頂けます。

季節を問わずオケージョンにプラスすることもできるので

幅広いスタイリングを楽しんで頂けると思います。

とても可愛いのでオススメです。

小さく畳んでお送りいたしますので

何卒よろしくお願い致します。

#leurlogette #ルルロジェッタ #mame

#mamekurogouchi

mame jun mikami jacquemos

alexwanderwang 1LDK MaisonMargiela openingceremony vintage cleopatra fig mame biotop pheeny mame k3 beams maison kitsune hyke toga トーガ fumika uchida MM6 isabel marant tan akaneutsunomiya sacai beautifulpeople

ご覧いただきありがとうございます。leur logette【ルルロジェッタ】made in JAPANこちらはルル ロジェッタのトップスです。肩:白のレース コットン67% ナイロン18% レーヨン15%表地:ベージュで少しラメ感あり コットン58% 麻39% ポリエステル2% ナイロン1%ルルらしいジルコニアなキラキラ感とパールのお花の形をしたボタンが5個ついており、着脱しやすいコルセットのようなデザイン。vintageなデザインも◎¥30.800の新品未使用のお品物となります。あえてティシャツに重ねて普段着にもドレスアップにお祝いの席にもお出かけにも華やかに着て頂けます。季節を問わずオケージョンにプラスすることもできるので幅広いスタイリングを楽しんで頂けると思います。とても可愛いのでオススメです。小さく畳んでお送りいたしますので何卒よろしくお願い致します。#leurlogette #ルルロジェッタ #mame#mamekurogouchimame jun mikami jacquemosalexwanderwang 1LDK MaisonMargiela openingceremony vintage cleopatra fig mame biotop pheeny mame k3 beams maison kitsune hyke toga トーガ fumika uchida MM6 isabel marant tan akaneutsunomiya sacai beautifulpeople

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルールロジェット 商品の状態 新品、未使用

