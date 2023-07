顔にもボディーにも使える2way美容機器です!

一昨年の5月にリニューアルされてすぐ購入しました。

顔15回位、体5回位使用してます。

体用の新品未開封パット4枚と

使用パット4枚同封予定。写真8と9

(使用パットいらない場合は購入前にコメントくださいね。)

付属品は全てあります。

定価281,600円(税込)

中古品としてご理解頂ける方のみ落札をお願いします。返品はご容赦くださいね。

消毒してお送りいたします。

通電、動作確認済み。

使用後は肌がきゅっとしまった感じがして化粧ノリがよく、崩れにくくなりました。十分楽しみましたので欲しい方にお譲りしたいです。

【商品名】

【仕様】

健康美容機器

フェイスケア

ボディケア

【付属品】

本体1台

パッド用コード2本

パッド4枚入り未使用✖️1袋

パッド4枚入り使用済✖️1袋

(使用済要らない場合は購入前にコメント下さい。)

USBケーブル1本

ネックストラップ1本

専用ポーチ1個

取扱説明書

〈フェイスケア〉

★メソケア

ポレーションケアとイオンケアを同時出力することにより、角層のすみずみまでうるおい(美容)成分の浸透をより高める

★3種類のモード

A:タイトニングモード

変動する揺らぎのリズムで肌の土台づくりをおこなうモード

B:トレーニングモード

規則的な筋肉運動でトレーニングをおこなうモード

C:リラクゼーションモード

規則的な揺らぎのリズムでリラクゼーションをおこなうモード

★ライトケア

赤/黄/青 3色のLEDの光により、肌の新陳代謝をサポート

〈ボディケア〉

エモーショナルパルスが、心地良く筋肉の動きをサポート。アウターマッスルからインナーマッスルまで、多くの筋肉運動を促し、全身の健康へ働きかける

★3種類のモード

A:タイトニングモード

適度な筋肉運動で引き締め効果が期待できるモード

B:トレーニングモード

規則的な筋肉運動でトレーニングをおこなうモード

C:リラクゼーションモード

変動する弱い筋肉運動でリラクゼーションをおこなうード

【商品状態】

多少の使用感ありますがきれいです。

商品状態は写真でご確認ください。

不定休の仕事の為お返事遅れる場合があります。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

