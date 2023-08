★ご覧いただきありがとうございます★

HERMES エルメス ケリードッグ バングル ブレスレット アリゲーター 新品



★ご覧いただきありがとうございます★鑑定済みの正規ブランド品をお手頃価格で販売しています。24時間以内に発送いたします。********************************************シックな雰囲気ながらも、存在感のあるエルメスのバングル高級感のあるアリゲーター、クロコレザーネイビーカラーなので、フォーマル、ビジネスシーンにも◉新品未使用、保存袋付きなのでプレゼントにもOK!管理番号:he220801状態:SA 新品同様品 展示品 試着程度の新品同様と判断したお品です。保管・陳列時の薄い汚れやスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。定価 約20万円シリアル A刻印 T2カラー ネイビー ゴールド素材 アリゲーター クロコレザーサイズ 腕周り約16cm T2 幅約4cm 付属品 保存袋※付属品欄に記載されていないものは、原則付属致しません。購入先 正規ブランド古物市場(免許必要)********************************************【ランク】S 新品 未使用品 SA 新品同様品 展示品 試着程度の新品同様と判断したお品です。保管・陳列時の薄い汚れやスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。A わずかな使用感があるが、コンディションの良い品AB 多少使用感があるが、コンディションの良い品B 使用感や傷が見られるが、使用いただける状態の品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

