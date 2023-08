100 ％品質保証 AURALEE 新品　23ss SUNGLASSES EYEVAN 001 サングラス/メガネ

AURALEE SUNGLASSES 001 #DARK NAVY [A23SS01EV]

新品未使用

Color : Dark Navy

Front : Acetate

Made in Japan

正規店で購入したAURALEEの23SSのサングラスです。

よろしくお願い致します。

商品説明

AURALEE|オーラリー の2021年より継続してリリースしているサングラス。EYEVAN inc. デザイナー中川浩孝氏 に監修を依頼し、AURALEE が理想とするデザインを追求した サングラスシリーズ・第3弾。サングラスには1940〜1950年代頃のメタルフレームに用いられたヘキサゴン型のレンズシェイプを採用し、厚みのあるセルフレームに落とし込んだ。強度のあるチタン製ノーズパッドやロゴ入りの蝶番などの特注パーツに加えて、目に優しい反射を抑えるガラス偏光レンズを使用。蝶番は金具が外側から見えないデザインで、ミニマルな印象に仕上がっています。持ち運びに便利な、バッグやベルトループにかけて使用できるヌメ革のケースが付属します。

商品の情報 ブランド オーラリー 商品の状態 新品、未使用

