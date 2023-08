【即発送可能】 PURPLEKISS 日本アルバム 全種セット 新品未開封 K-POP/アジア

PURPLE KISS パープルキス

日本デビューアルバム DEAR VIOLET

・通常盤

・ソロ版(ゴウン・ドシ・イレ・ユキ・チェイン・スアン)

・初回限定版(CD+DVD) (*収録内容5枚目参照)

の全種8枚セットとなります。

新品未開封ですので、シリアルコード(5月末まで)とトレカも付いております。

※梱包の段ボールは再利用品であることご理解頂けるようお願い致します。(テープの跡等ある場合がございます)

即購入◎

purplekiss purple kiss パープルキス

dearviolet

sweet juice

nerdy

memem

トナリ

zombie

ponzona

ゴウン ナゴウン

ドシ

イレ

ユキ

チェイン

スアン

日本 Japanese ver.

アルバム CD DVD

新品未開封

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

