90s BIG HEAD designs

ルイ.アートアームストロング

アートTシャツ

サイズXL

ジャズレジェンド ルイ.アームストロングをアートに落とし込んだ、ハードロックカフェにも正式採用されたアートワークをはじめ、独特な空気感のイラストレーション等で現在でも人気を誇るBIG HED designsのTシャツになります。

両面プリントは珍しい個体です。

素材

100% COTTON

カラー ホワイト

袖裾シングルステッチ

サイズXL

着丈79 肩幅57身幅59袖丈21

状態USED 目立つダメージはありません。

