有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Mサイズ

即完売

希少

1,2日で発送します。

今最も若者のあいだで勢いのあるブラックアイパッチと、日本を代表するブランド「ヨウジヤマモト」のコラボTシャツで、レアアイテムです。

前面にはコラボロゴ「THE NOIR EYE PATCH」、背面には人気の取扱注意の文字と両ブランドの記載。

ヨージヤマモトコラボのため、定価も高めに設定されております。

厚めの頑丈な生地が使われています。

WILD SIDE オンライン限定

WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR EYE PATCH

Short Sleeve T-shirt

SE-T07-017-1

WILD SIDE x BlackEyePatchのコラボレーション

“NOIR EYE PATCH"コレクションアイテム。

今回のコレクション名である "THE NOIR EYE PACTH OG LABEL ロゴに YOHJI YAMAMOTO のロゴをフロントにプリント。

バックには“取扱注意" のグラフィックをメインにブランドロゴをプリントした S/S TEE。

ボディは BlackEyePatch オリジナルの 8.5oz のボディを使用。

プリントはシルクスクリーンプリント。

#tightbooth #palmangels #supreme #antisocialclub #wackomaria #facetasm #offwhite #hiphop #airjordan #blackeyepatch

#budspool #Awitch #天国東京 #BADKUSH #ワ

コマリア #ブラックアイパッチ #BOTT #FAF

#YENTOWN #HIPHOP #ヒップホップ #日本語ラッ

プ

袖丈…半袖

柄・デザイン...プリント (ロゴなど)

カラー...ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 新品、未使用

Mサイズ即完売希少1,2日で発送します。今最も若者のあいだで勢いのあるブラックアイパッチと、日本を代表するブランド「ヨウジヤマモト」のコラボTシャツで、レアアイテムです。前面にはコラボロゴ「THE NOIR EYE PATCH」、背面には人気の取扱注意の文字と両ブランドの記載。ヨージヤマモトコラボのため、定価も高めに設定されております。厚めの頑丈な生地が使われています。WILD SIDE オンライン限定WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR EYE PATCHShort Sleeve T-shirtSE-T07-017-1WILD SIDE x BlackEyePatchのコラボレーション“NOIR EYE PATCH"コレクションアイテム。今回のコレクション名である "THE NOIR EYE PACTH OG LABEL ロゴに YOHJI YAMAMOTO のロゴをフロントにプリント。バックには“取扱注意" のグラフィックをメインにブランドロゴをプリントした S/S TEE。ボディは BlackEyePatch オリジナルの 8.5oz のボディを使用。プリントはシルクスクリーンプリント。#tightbooth #palmangels #supreme #antisocialclub #wackomaria #facetasm #offwhite #hiphop #airjordan #blackeyepatch#budspool #Awitch #天国東京 #BADKUSH #ワコマリア #ブラックアイパッチ #BOTT #FAF#YENTOWN #HIPHOP #ヒップホップ #日本語ラップ袖丈…半袖柄・デザイン...プリント (ロゴなど)カラー...ブラック

