お知らせ ログイン 会員登録 出品
有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

Mサイズ
【VINTAGE】チャンピオンcollege TEE【MADE in USA】
即完売
Feng Chen Wang Tシャツ
希少
ガーゼシャツ_シド・アンド・ナンシー セックス・ピストルズ
1,2日で発送します。
つぶROCK様専用　doublet ダブレット
今最も若者のあいだで勢いのあるブラックアイパッチと、日本を代表するブランド「ヨウジヤマモト」のコラボTシャツで、レアアイテムです。
【値下げ中!！】イッセイミヤケメンISSEY MIYAKE古着 Tシャツ レア
前面にはコラボロゴ「THE NOIR EYE PATCH」、背面には人気の取扱注意の文字と両ブランドの記載。
90s USA製NHL シングルステッチ ペンギンズ Penguins Tシャツ

sapeur 紐引きTシャツ
ヨージヤマモトコラボのため、定価も高めに設定されております。
70s spruce ヴィンテージ リンガーTシャツ

Saint Laurent リバースロゴ コットン Tシャツ
厚めの頑丈な生地が使われています。
sacai青山限定Tシャツ 5
WILD SIDE オンライン限定
【激レア】90s サッカー　ラツィオ　ゲームシャツ　ユニフォーム　プーマ　刺繍

ナイキ NIKE OFF-WHITE JORDAN ジョーダン　Tシャツ
WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR EYE PATCH
【超希少】Hanes ヘインズ　BEEFY スイミングTシャツ シングルステッチ
Short Sleeve T-shirt
即売品　ナカジョイ　中島ジョイントきめようぜ　Tシャツ　アニメ　ムービーtee
SE-T07-017-1
ペンギン Salle de Bob Tシャツ
WILD SIDE x BlackEyePatchのコラボレーション
DON HENLEY◼️90sビンテージ◼️ドンヘンリー・ロックTシャツ◼️イーグルス
“NOIR EYE PATCH"コレクションアイテム。
SUPREME　半袖 Tシャツ 半袖 Tシャツ半袖 Tシャツ 三角コーン 柄
今回のコレクション名である "THE NOIR EYE PACTH OG LABEL ロゴに YOHJI YAMAMOTO のロゴをフロントにプリント。
【XL】ロンハーマン×ラルフローレン 別注Tシャ Ron Herman
バックには“取扱注意" のグラフィックをメインにブランドロゴをプリントした S/S TEE。
【※激レア】ハーレーダビッドソン★両面デザイン tシャツ 黒 3XL 希少サイズ
ボディは BlackEyePatch オリジナルの 8.5oz のボディを使用。
Supreme Stack Tee XL White
プリントはシルクスクリーンプリント。
saint michael セントマイケル　LOVE Mサイズ
#tightbooth #palmangels #supreme #antisocialclub #wackomaria #facetasm #offwhite #hiphop #airjordan #blackeyepatch
【 即完売モデル】ブラックアイパッチ 広告の品 デカロゴ 希少Lサイズ Tシャツ
#budspool #Awitch #天国東京 #BADKUSH #ワ
新品タグ付き　GIVENCHY Tシャツ
コマリア #ブラックアイパッチ #BOTT #FAF
supreme アンダーカバーＴシャツ　XL
#YENTOWN #HIPHOP #ヒップホップ #日本語ラッ
[新作 / 新品] BOILER ROOM LOGO T-SHIRT 半袖 L

正規 Saint Laurent サンローランパリ ベイビーキャット Tシャツ
袖丈…半袖
22SS WTAPS All 01 / SS / COTTON Lサイズ
柄・デザイン...プリント (ロゴなど)
21ss supreme KAWS Chalk Logo Tee M 新品未使用
カラー...ブラック

シュガーラッシュ オンラインBAPE Ralph Breaks Internet

商品の情報

商品のサイズM
ブランドブラックアイパッチ
商品の状態新品、未使用

blurhms POSTPUNK Print Tee BIG ホワイト 2

00s《US古着》KISS ロックバンド ワールドツアー Tシャツ メンズXL

©SAINT M×××××× SS TEE PAIN
Mサイズ即完売希少1,2日で発送します。今最も若者のあいだで勢いのあるブラックアイパッチと、日本を代表するブランド「ヨウジヤマモト」のコラボTシャツで、レアアイテムです。前面にはコラボロゴ「THE NOIR EYE PATCH」、背面には人気の取扱注意の文字と両ブランドの記載。ヨージヤマモトコラボのため、定価も高めに設定されております。厚めの頑丈な生地が使われています。WILD SIDE オンライン限定WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR EYE PATCHShort Sleeve T-shirtSE-T07-017-1WILD SIDE x BlackEyePatchのコラボレーション“NOIR EYE PATCH"コレクションアイテム。今回のコレクション名である "THE NOIR EYE PACTH OG LABEL ロゴに YOHJI YAMAMOTO のロゴをフロントにプリント。バックには“取扱注意" のグラフィックをメインにブランドロゴをプリントした S/S TEE。ボディは BlackEyePatch オリジナルの 8.5oz のボディを使用。プリントはシルクスクリーンプリント。#tightbooth #palmangels #supreme #antisocialclub #wackomaria #facetasm #offwhite #hiphop #airjordan #blackeyepatch#budspool #Awitch #天国東京 #BADKUSH #ワコマリア #ブラックアイパッチ #BOTT #FAF#YENTOWN #HIPHOP #ヒップホップ #日本語ラップ袖丈…半袖柄・デザイン...プリント (ロゴなど)カラー...ブラック

商品の情報

商品のサイズM
ブランドブラックアイパッチ
商品の状態新品、未使用

有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

32分钟前

有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
10
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ce0a88c

 1515

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

ce0a88c
有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

安い購入 【新品】Black eye patch Yohji Yamamoto コラボT Tシャツ

安い購入 【新品】Black eye patch Yohji Yamamoto コラボT Tシャツ


WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOコラボレートコレクション第17弾を1

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOコラボレートコレクション第17弾を1


ワイルドサイド ヨウジヤマモトがブラックアイパッチとコラボ 「取扱

ワイルドサイド ヨウジヤマモトがブラックアイパッチとコラボ 「取扱


WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR EYE PATCH Long Sleeve T-shirt

WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR EYE PATCH Long Sleeve T-shirt


【新品】YOHJI YAMAMOTO × Black Eye Patch コラボ Tシャツ ブラック Lサイズ

【新品】YOHJI YAMAMOTO × Black Eye Patch コラボ Tシャツ ブラック Lサイズ


ワイルドサイド ヨウジヤマモトがブラックアイパッチとコラボ 「取扱

ワイルドサイド ヨウジヤマモトがブラックアイパッチとコラボ 「取扱


【新品】YOHJI YAMAMOTO × Black Eye Patch コラボ Tシャツ ブラック Lサイズ

【新品】YOHJI YAMAMOTO × Black Eye Patch コラボ Tシャツ ブラック Lサイズ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 有名なブランド eye 【新品】Black patch コラボT Yamamoto Yohji Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
© www.inba.net, Inc.