福袋特集 2022 COMME des GARÇONS コムデギャルソン アシンメトリー Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#kの出品中商品

⭕️コメントなしの即購入OKです。

_______________________________________

【コンディション】

こちらの商品は 【B】ランクです。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

【サイズ】

■表記→ S

■実寸(平置き)

・肩幅 37cm

・身幅 42cm

・着丈 52cm

・袖丈 16cm

【アイテム】

・Tシャツ

【ブランド】

・COMME des GARCONS

・コムデギャルソン

【カラー】

・黒

・ブラック

【生産国】

・日本製

【素材】

・ポリエステル100%

【商品特徴】

・コムデギャルソンの個性的な一枚

・裾部分のアシンメトリーデザインで

フリルの切り替えがとてもお洒落な雰囲気

・素材がポリエステルとなっており

シワが付きにくくさらっと着られます

・1枚でおしゃれを楽しみたい方におすすめ

■即日発送可能

_______________________________________

✅各種割引のご案内

《フォロー割》

このアカウントをフォローしたくださった方限定でお値下げさせて頂きます。

ご購入前に、「フォロー割」とコメントください。

・3,000円〜3,999円→ 100円オフ

・4,000円〜4,999円→ 200円オフ

・5,000円〜7,999円→ 300円オフ

・8,000円〜 → 400円オフ

※フォローして頂いた方限定の特典です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#kの出品中商品⭕️コメントなしの即購入OKです。_______________________________________【コンディション】 こちらの商品は 【B】ランクです。【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品【サイズ】■表記→ S■実寸(平置き)・肩幅 37cm・身幅 42cm・着丈 52cm・袖丈 16cm【アイテム】・Tシャツ【ブランド】・COMME des GARCONS・コムデギャルソン【カラー】・黒・ブラック【生産国】・日本製【素材】・ポリエステル100%【商品特徴】・コムデギャルソンの個性的な一枚・裾部分のアシンメトリーデザインで フリルの切り替えがとてもお洒落な雰囲気・素材がポリエステルとなっており シワが付きにくくさらっと着られます・1枚でおしゃれを楽しみたい方におすすめ■即日発送可能_______________________________________✅各種割引のご案内《フォロー割》このアカウントをフォローしたくださった方限定でお値下げさせて頂きます。ご購入前に、「フォロー割」とコメントください。・3,000円〜3,999円→ 100円オフ・4,000円〜4,999円→ 200円オフ・5,000円〜7,999円→ 300円オフ・8,000円〜 → 400円オフ※フォローして頂いた方限定の特典です。

