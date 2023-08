【現品限り一斉値下げ！】 コンセプトフォトブック BTS トレカつき SUGAメモリーズ ジョングク K-POP/アジア

この度はご覧いただきありがとうございます。出品させていただきますのは以下の2点のセットボックス、抜きなしです。

写真撮影のためのみ取り出し、写真集などは開いておりません。

【こちらはジョングクとSUGAのセットになります。ジョングクのカード3種と写真集のセットは別に出品させていただいていますので、そちらをご覧ください(^.^)よろしくお願いいたします】

☆ホログラムトレカ ジョングク(グク)

①BTS MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK【ROUTE ver.】

トレカ ≪SUGA≫

②BTS MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK【CLUE ver.】

トレカ ≪SUGA≫

のセットボックスです。ホログラムトレカはボックスセットの限定となります。

です。ファンクラブで購入し、トレカの確認のため開封し、写真を撮ったのみです。

付属品は抜きなしで全てお付けします。ポスターも折れたたんで入っていてので開かずにそのまま元のように入れております。

輸入品につき初期段階でのスレ、ヨレ、汚れなどがあります事をご理解ご了承くださいませ。写真にありますように黒の写真集のすみに少し傷がはじめからついていました。

透明スリーブにスレも初期からあります。

何か写真などで気になるところや、見たいところがありましたらコメントよりぜひよろしくお願いいたします。

大変申し訳ありませんが、お取り置きはしておりません。またコンビニ支払いの場合は2日以内でお願いいたします。海外発送はしておりません。

喫煙者、ペットはいません。何かございましたらコメントよりよろしくお願いいたします。お返事にお時間をいただくこともあると思いますがよろしくお願いいたします。

気持ちよくお取引いただけるよう努めますのでよろしくお願いいたします。

他にも出品しておりますのでご覧いただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

