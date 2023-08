【楽ギフ_のし宛書】 NORTH THE FACE アンタークティカ　パーカー　春 ザ・ノースフェイス ダウンジャケット

The North Face Antarctica

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

The North Face AntarcticaノースフェイスのアンタークティカパーカーLサイズ ブラック定価8万5千円くらいしました1.2回着用しましたが、着る機会が減った為出品しますクリーニング済です目立った汚れ等なく美品だと思いますが、あくまで中古品で自宅保管のため神経質な方は御遠慮ください。175cmの細身で少しゆとりがあってちょうどよかったです。真冬でもインナーはロンTで十分のあったかさでした。今年の冬に売り切りたいのでよろしくお願いします常識の範囲内でのお値引対応致します。ご検討お願い致します。断捨離の為出品しますバルトロ、ヌプシ、マウンテンライト、マウンテンダウン、ビレイヤーパーカー、カナダグース

