ブランド古着で購入しました。

美品 ETHOSENS エトセンス バギーパンツ スラックス

当時履きに履き尽くしたので状態は悪いです。

yohji yamamoto pour homme 20ss ラップパンツ

状態は悪いですがまだまだ履けます。

needles studious別注 トラックパンツ ストレート M



VISION PESO NETO CHECK BLACK BROWN

紫とゴールドのストライプがほんのり入ってます。

Magliano リメイクビッグスラックスパンツ M

表記はSサイズですがウエストは大きめで、M〜Lくらいはあります。

GTA スラックス

丈は7〜8部丈くらいです。

HERMES エルメス コーデュロイパンツ



ナロー S ブラウン パープル brown needles 5

極端なAラインにも、極太Iラインにも使える汎用性抜群のパンツでした。

90s Polo by Ralph Lauren リネンスラックス 33×30

手放すのが勿体ないところですが、年齢的に厳しくなってきたのでこの度出品します。

Summer Wool Easy Trousers Sサイズ GREY 定価以下



新品23SS 定価4万 ブリリア×ブリッラ BEAMS別注 パンツ 506N▲

気に入った方ぜひよろしくお願いします。

イッテン itten.16 Old Style Trousers 3 ブラック

※別のフリマアプリでも募集している商品になりますので

ナンバーナイン カーゴパンツ サイズ2 ジッパー 初期 青タグ

他で購入された場合、お譲りできない場合がございます。

希少 USA製 ジバンシーMonsieurギャバンジン スラックス スリータック



97aw Yohji Yamamoto POUR HOMME ワイドスラックス

畳んでの配送になります。

ourlegacyナイロンパンツ

多少のシワはご容赦ください。

試着のみ美品 WACKO MARIA スラックス DORMEUIL ワコマリア



stein GRADATION PLEATS TWO TUCK



ツーパンツスーツ Dragon様専用

メンズTシャツ カットソー

RAINMAKER(レインメーカー) DOUGI PANTS

アメカジ ストリート モード ロック ミリタリー ワーク キレイ目 アディダス ナイキ プーマ ニューバランス リーボック ユニクロ チャンピオン HARE ZARA H&M グローバルワーク ウィゴー ビームス アローズ シップス ナノユニバース アーバンリサーチ デニム 女子ウケ スポーティ サーフ 夏物 古着

6/30まで 新品未使用 COMOLI 23SS ウールストライプ パンツ

Tシャツ ロングTシャツ カットソー シャツ ジャケット パーカー スウェット アウター プルオーバー マウンテンパーカー フライトジャケット トレーナー デニム カーゴパンツ チノパンツ スキニー バイカー カイザー スラックス ウール ジャガー ニット コットン ポリエステル ヒートテック エアリズム フリース フルジップ ボア レーヨン ワッフル タートル クルー Vネック ハイネック

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 全体的に状態が悪い

ブランド古着で購入しました。当時履きに履き尽くしたので状態は悪いです。状態は悪いですがまだまだ履けます。紫とゴールドのストライプがほんのり入ってます。表記はSサイズですがウエストは大きめで、M〜Lくらいはあります。丈は7〜8部丈くらいです。極端なAラインにも、極太Iラインにも使える汎用性抜群のパンツでした。手放すのが勿体ないところですが、年齢的に厳しくなってきたのでこの度出品します。気に入った方ぜひよろしくお願いします。※別のフリマアプリでも募集している商品になりますので他で購入された場合、お譲りできない場合がございます。畳んでの配送になります。多少のシワはご容赦ください。メンズTシャツ カットソー アメカジ ストリート モード ロック ミリタリー ワーク キレイ目 アディダス ナイキ プーマ ニューバランス リーボック ユニクロ チャンピオン HARE ZARA H&M グローバルワーク ウィゴー ビームス アローズ シップス ナノユニバース アーバンリサーチ デニム 女子ウケ スポーティ サーフ 夏物 古着Tシャツ ロングTシャツ カットソー シャツ ジャケット パーカー スウェット アウター プルオーバー マウンテンパーカー フライトジャケット トレーナー デニム カーゴパンツ チノパンツ スキニー バイカー カイザー スラックス ウール ジャガー ニット コットン ポリエステル ヒートテック エアリズム フリース フルジップ ボア レーヨン ワッフル タートル クルー Vネック ハイネック

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 全体的に状態が悪い

Edwina horl エドウィナホール TUCK HIMO PANTSナロー S 黄色 イエロー yellow 22ss narrow needlesKIKO KOSTADINOV キココスタディノフ スラックス パンツ グリーンストレート S ブラウン ブラック グリーン needles ニードルズ 6Needles 22aw XS ストレートuru snow pants 最終価格cullni 21AW 2タックベルテッドパンツ