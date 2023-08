Paul Smithのハイカットスニーカーです。

サイズが合わないので出品いたします。

UK7ですと日本サイズで25.5cmとのことですが、試着した感じですとかなり大きく感じます。

26.5cm以上はあると思います。

自宅保管ですので、細かな汚れや傷などございます。

箱に汚れがございます。

中古品にご理解がある方のご購入をお待ちしております。

●その他、注意事項:

サイズが合わないなどのクレームは受け付けられません。

以下、公式サイトより

ヴィンテージの陸地測量マップをあしらったハイカットスニーカー。

地図に記されたルートや国境をポップなカラーで表現することで、ポール・スミスらしい遊び心溢れる仕上がりに。

ソールに張り合わせた、ラバーデザインもポイントです。

バルカナイズド製法

中国製

View All スニーカー|シューズ

品番: 120807 モデル: KELV

カラー···ホワイト

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···キャンバス、ラバーEVA

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

#ポールスミス

#PaulSmith

#ロンドン

#UKファッション

#ロンドンファッション

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ポールスミス 商品の状態 未使用に近い

