商品の情報 商品のサイズ L ブランド モリワキ 商品の状態 新品、未使用

おしゃれさんいらっしゃい︎︎︎︎☾✡️ #古着屋Retro ✡️ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎ フォロー割 [5%OFF]︎︎︎︎︎︎☑︎ まとめ割 [10%OFF]︎︎︎︎☑︎ 即購入 無言購入可能です〇1点モノ の古着が多く ”早い者勝ち” になりますのでお気に入りの逸品がなくなる前に♦️───────────────【 item 】古着 モリワキ Tシャツ になります。ラグラン○好きな方、コレクターの方にもタグ付き デッドストック韓国 レトロ Y2K トレンド ファッション好きにおすすめです◎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎ 素材綿50%ポリエステル50%︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎ 状態 USED タグ付き デッドストック⚠︎あくまで古着になりますので、ある程度の使用感などはご容赦ください。神経質な方はご購入をお控えいただくようお願いします。︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎ サイズ L Mサイズ相当(㎝)▲着丈 67▲身幅 48▲袖丈 ラグラン▲肩幅 ラグラン⚠︎平置き採寸です。サイズの目安として参考程度にご参照くださいませ。───────────────【ご案内】vintage item から人と被らない 一点物 古着まで個性的 で少し変わった古着をお届けします。当店では レザージャケット トラックジャケット から 総柄カーディガン ニット レトロ古着まで多数取り揃えております〇メンズ レディース ユニセックス でご着用いただける古着が多数ございます。☑︎ご購入前にプロフィール欄を一読お願いします︎︎︎︎☑︎全品送料無料◎その他の 一点物 item もご覧下さい ↻︎︎︎︎☑︎ #古着屋Retro ︎︎︎︎☑︎管理番号【2774】

