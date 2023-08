APPLE iPad mini IPAD MINI WI-FI 16GB WHITE

BLUETOOTH有

CPUナンバ_MT: A5

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS VERSION: IOS 6.1

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: WHITE

アスペクト比_MT: 16:9

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: TFT

ディスプレイ数: 1

プロセッサタイプ5: A5

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: HD1080P

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n

simロック解除依頼済み(以前はdocomo系格安SIMで使用)

カバーをして使用していましたが、側面に多少の傷はあります。

添付品は箱とsim取出治具です。充電器とケーブルはありません。

購入いただいた後にリセットしてお送りします。

(注意点)

Wi-Fiにはとても接続しづらいです。

繋がらないわけではありませんが。

docomo回線での接続は確認済です。

#Apple

#APPLE

画面サイズ···〜7.9インチ

ストレージ容量···〜16GB

OS種類···iOS / iPad OS

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

APPLE iPad mini IPAD MINI WI-FI 16GB WHITEBLUETOOTH有CPUナンバ_MT: A5GPS HARDWARE: NO GPS HWKEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARDLED種類: エッジライトLEDOPERATING SYST_MT: APPLEOS VERSION: IOS 6.1OS種類(モバイル): iPad OSWEB CAMERA: 2DWIMAX: NOcolor: WHITEアスペクト比_MT: 16:9カメラ機能有無: カメラ2台以上ストレージ種類: SSDタッチポイントタイプ: マルチタッチディスプレイタイプ_ST: TFTディスプレイ数: 1プロセッサタイプ5: A5プロセッサブランド: APPLE動画記録解像度: HD1080P無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/nsimロック解除依頼済み(以前はdocomo系格安SIMで使用)カバーをして使用していましたが、側面に多少の傷はあります。添付品は箱とsim取出治具です。充電器とケーブルはありません。購入いただいた後にリセットしてお送りします。(注意点) Wi-Fiにはとても接続しづらいです。 繋がらないわけではありませんが。 docomo回線での接続は確認済です。#Apple#APPLE画面サイズ···〜7.9インチストレージ容量···〜16GBOS種類···iOS / iPad OS

