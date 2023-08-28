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値段が激安 K18　高品質ダイヤモンド　ペンダントネックレス　D0.05ct　18金 ネックレス

商品の説明

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Y42-7 ヴァレンティノ VALENTINO バングル ブレスレット スタッズ

【THE KISS】ネックレス　リトルマーメイド
ジュエリーショップレインボーと申します！
ダメイルターコイズ　トップ　インディアンジュエリー

K18 フレンチロープチェーンネックレス
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田崎真珠 TASAKI プリンセス ダイヤ 1.13ct ネックレス K18

Ptダイヤ1カラットクロスネックレス
フォローしていただいた方には出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額をお知らせください。
エテダイヤネックレスk18YGイエローゴールド0.8g

Tiffany ベア ハグチャーム ネックレス
他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
26.ダイヤモンド プラチナ ネックレス

マラカイトペンダントトップ
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最終価格★ヴィヴィアンウエストウッド★デッドストック★エナメルオーブ★ネックレス

チャコ★様専用ポンテヴェッキオ　ダイヤネックレス　フェイラー　ポーチ　ハンカチ
✨出品価格　￥89,800✨
スタージュエリー　k18 ダイヤモンド　ネックレス　スター

LOUIS VUITTON ネックレス・エセンシャル V ゴールド　アクセサリー
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【美品】CHANEL ココマーク　マトラッセネックレス　正規品

天然 アクアマリン ネックレス 10.6g
【タイトル】K18　高品質ダイヤモンド　ペンダントネックレス　D0.05ct　18金　　
【新品未使用】GUCCI グッチ ラリアット 750 ネックレス　箱付き

ティファニー　ネックレス　リターントゥ　ハート
【素材】K18イエローゴールド
ジャンプ巻頭カラーまじかるたるるーとくん

K18ベネチアチェーンネックレス
【石名・ct数】天然ダイヤモンド　D0.05ct
アガット　馬蹄ネックレス　18k

ラリック　ハートペンダント
【トップサイズ】縦25.4×横12.3mm
メデルジュエリー　ラピスラズリのネックレス

真珠 天然ダイヤモンド ネックレス イヤリング
【ネックレスのサイズ】約50cm　太さ　1.2ｍｍ
セリーヌ　ブルートパーズ　クロスペンダント　ホワイトゴールドネックレスAu750

エナソルーナ Enasoluna スキニーマリアメダイネックレスK18YG
【重量】6.5g
ネックレストップ★

GUCCI　しぶちゃん様専用
【コメント】高品質なダイヤモンドペンダントネックレスが入荷しました。
Louis GOLAY 南洋パール　ネックレス、ブレスレット　セット未使用品
トレベールというブランドのジュエリーです。
●【極美品】baccarat サークル 円　ネックレス　ペンダント　クリスタル
ダイヤモンドは無色透明で、透明度が高く照りの強い高品質ダイヤがセッティングされています。
セール　美品【Swarovski スワロフスキー】2連ネックレス
ダイヤモンドの部分は固定されていないので可動します。
値下げ【ティファニー】ネックレス イニシャルS
ロープモチーフでデザインも良くおすすめの逸品です。
くおん様専用 テラゴールドネックレス テラヘルツ
是非この機会にお買い求めください。
クリスチャンディオール　ハート　CD ヴィンテージ　ラインストーン　ペンダント

アクセサリーまとめ売り②
※商品は紙製のケースに入れて発送致します。
天然岫岩玉梅の花と鳥の両面透かし彫りペンダン　花玉 精工彫刻

プラチナ PT950 ネックレス 1.0ct モアサナイト ネックレス
◆商品の状態　　『 A 』ランク
シンパシーオブソウル　ネックレス　馬蹄
地金部分に使用時に付いた微細な傷があります。
アーカー AHKAH ネックレスチャーム 18金 ダイヤモンド 月
SS・・・未使用
エステール　ゴールドK18 ダイヤモンド付き　リボン　ネックレス
S ・・・未使用に近い
Tiffany&Co. ティファニー　アトラス　オープンリング　AG925
A ・・・目立ったキズなし
アガット　ローマンガラスとダイヤモンドのネックレス
B ・・・やや傷あり
アコヤ様専用! あこや真珠　4点セット

ヴァンドーム青山 ネックレス K10 ダイヤモンド リバーシブル スター 限定
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ベリテ　Ｋ10ダイヤモンド0.3 カラット　ネックレス

最終交渉可JF76★高級 ダイヤモンド0.84ct プラチナ ペンダントヘッド
■返品について
【無料匿名配送】南洋パール12mm、K14WGペンダントトップ【真珠ペンダント】
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
Tiffany ティファニー インフィニティ リング 18K 9号
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
canal4℃ K10ピンクゴールド ネックレス

ポメラート DoDo SNAKEチャーム ペンダントトップ K18
#K18ペンダント
エルメス　シェーヌダンクル　ネックレス　アミュレット
#ネックレス
極上新品仕上げ済み　カルティエ　トリニティ 53
#ペンダント
クラウン オブ ハート ダイヤ ネックレス ティファニー シルバー
#ダイヤモンドペンダント
k18YG★ボルダーオパール・ペンダントトップ
#ダイヤモンドネックレス
ティファニーネックレス　リターントゥ　ハート　カデナ　南京錠　パドロック
#ジュエリー
【K18】アメジスト デザインネックレス 2.8g 40cm 刻印有【送料無料】
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TIFFANY リターントゥハート ボールチェーン ロング ネックレス 44cm
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【天然】シトリンペンダントトップ　6.2gk18

幻　クリスチャンディオール　ヴィンテージ　カラーストーン　クリスタル　ネックレス
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K10PG ダイヤモンド ネックレス

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

シルバー925 ドッグタグペンダント22k加工

B509 ヴィンテージシャネルCHANEL チョーカー

テテ　BTS V　着用　ブレスレット　LES CLEIAS Paris テヒョン

い５●豪華 銀製 ネックレス チェーン 全長約60.5cm 自重138ｇ

《値下げ》《美品》エリッカニコラスビゲイ★ ナバホパールネックレス燻加工

◎キラキラ可愛いK18WG天然ダイヤモンドペンダントトップ　ティアドロップ　雫

レア１９８５CANADA DALLAR金張りダイヤ枠付きペンダントトップです

ダブルハート クロス ハート K18WG ダイヤモンド ペンダント ネックレス

【高品質】アルハンブラ　ネックレス♡
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¥82,300 ¥43,619

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203adc632

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203adc632
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ダイヤモンドペンダント(K18ピンクゴールド/0.5ct/6本爪/定番/大特価

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ハート&キューピッド0.5ct K18ダイヤモンドネックレス-

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K18 ダイヤモンド 0.5ct ミル打ちデザイン ペンダントネックレス 一粒ダイヤネックレス SIクラス品質 【一粒】 | ジュエリーエクセレンテ

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