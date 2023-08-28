値段が激安 K18　高品質ダイヤモンド　ペンダントネックレス　D0.05ct　18金 ネックレス

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【コメント】高品質なダイヤモンドペンダントネックレスが入荷しました。

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トレベールというブランドのジュエリーです。

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※商品は紙製のケースに入れて発送致します。

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シンパシーオブソウル ネックレス 馬蹄

地金部分に使用時に付いた微細な傷があります。

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Tiffany&Co. ティファニー アトラス オープンリング AG925

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■返品について

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「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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