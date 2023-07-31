期間限定特別価格 ◇ 長嶋茂雄さん×高田繁さん◇寄せ書き直筆サインボール　当時物　ジャイアンツ 記念グッズ

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購入意思のある方のみコメントお願い致します。

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大谷翔平選手直筆サインカード #大谷翔平#ヌートバー#WBC

誹謗中傷コメントや冷やかしコメントなどの迷惑行為はご遠慮下さい。

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プライベートサインです。

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鑑定書や証明書などないためトラブルを未然に防ぐ為にも、疑いを持たれる方や画像で判断できない方は購入をお控え下さい。

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すり替え防止の為、ご購入後の返品及び返金はお受けできません。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご興味ある方はプロフィールと商品説明をご覧になって下さい。☆購入意思のある方のみコメントお願い致します。☆誹謗中傷コメントや冷やかしコメントなどの迷惑行為はご遠慮下さい。親族コレクション整理。親族が当時、直接頂いたサインボール。状態については画像確認の上ご納得頂ける方のみお願いします。 分かりにくい汚れや変色や傷がある可能性もあるので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。プライベートサインです。鑑定書や証明書などないためトラブルを未然に防ぐ為にも、疑いを持たれる方や画像で判断できない方は購入をお控え下さい。すり替え防止の為、ご購入後の返品及び返金はお受けできません。購入後のキャンセルもお受けできません。読売巨人ジャイアンツ王貞治土井正三堀内恒夫張本勲小林繁松井秀喜野村克也ミスター背番号3V9

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読売巨人軍(元)★24高橋由伸 選手サインボール・ケース付大谷翔平 北海道日本ハム時代 直筆サインボール【期間限定品・未開封】小川泰弘ノーヒットノーラン達成記念ユニフォーム Mサイズ