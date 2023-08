ヴァイスシュヴァルツ 寵愛されし大司教 剣の乙女 ゴブリンスレイヤー サイン

状態はお写真にてご確認ください。

あくまでプレイ用でお願いします。

素人保管ですので、神経質の方はご購入をお控えください。

発送はスリープに入れ、段ボールで挟んで普通郵便で発送させていただきます。ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便ご利用の場合は+150円でご対応しますので購入前に必ずコメントお願いいたします。

購入後の変更はできかねます。

上記をご理解、ご了承の上、ご購入の検討よろしくお願いいたします。

即買い、コメントなしOKです

基本値下げ不可です。※定期的に値下げしてます

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

