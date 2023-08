◆新品(1年間保証付き) 定価:155,650円

◆サンキョーEX313(イタリア製象嵌ゾウガンBOX)

◆Sankyoオルフェウス72弁ムーブメント(当店出荷のメカには必ず「ORPHEUS」が刻印されています。)メカ上部はガラス嵌め込み

曲: 最新曲(2023年6月) ディズニー『美女と野獣』より ♪美女と野獣/Tale As Old As Time (3パーツ)曲番号:Ki3

(『美女と野獣』のメインテーマ曲です。実際の曲名は「Tale As Old As Time」 です)

(「最新曲」と「特別曲」は編曲が異なります)

<このオルゴールの仕組み>

このタイプのオルゴールは1回転演奏するごとにシリンダーが0.5ミリほど横へスライドし2回転め以降、全く別の演奏ができるようになっています。(この時、残りの2回転分のピン群は弁と弁(歯と歯)の間を何も触れずに通過していきます。)このオルゴールは3パーツ(or 3曲)入りですので合計3回転で3つの異なるパート(曲)を演奏するとても精巧な仕組みです。最後のパート(曲)を演奏し終わると自動的に1パート目(1曲目)に戻ります。金色のノブをスライドして「連続演奏」または3曲仕様は1曲毎、3パーツ仕様は3パート終了毎に自動ストップ」を操作できます。

<送料無料>

・この製品は創業20年以上のオルゴール専門店より出荷いたします。アフターケアも万全です。

・専用GIFTボックス入り。

・ただいまラッピングサービス(無料)を実施中です。ご希望のお客様は包装紙(アルファベット)とリボン(数字)をお知らせください。(ご指定はお早めに(ご落札直後くらいまでに)お願いいたします)

★他にも100曲以上(50弁、72弁)を出品していますので是非「オルゴール オルフェウス」で検索してみてください。

▼この商品は外国人の方、海外転送する方(又は転送拠点を登録住所にしている方、転売目的の方へは販売できません。代行業者お断り。

▼せどり写真違法コピー、海外掲載絶対お止め下さい。発見次第販売もいたしませんし、違法悪質セラー英文公開(現地、日本、全世界から見える)します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

