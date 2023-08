大人気の リュミエリーナ HBRST4D-G-JP ヘアビューロンジャンク品 ヘアアイロン

リュミエリーナ HBRST4D-G-JP ヘアビューロン【ジャンク品です‼︎】

こちらの商品はジャンク品です

正規取扱点で購入しました。

保証期間は過ぎています

最近コードの接触不良で、電源がつかない状態がたびたびあり、動かしながら色々な角度で試して電源が入りますが、接触が悪いと消えてしまう状態です。修理に出して頂ければ十分利用可能かと思います。

リュミエリーナ HBRST4D-G-JP ヘアビューロンジャンク品

プリント文字がかすれている所、シールのめくれがありますが、セラミック部分は綺麗です

ジャンク品のため、ご理解ある方のみよろしくお願い致します。

リュミエリーナ HBRST4D-G-JP

color: BROWN

アイロン素材: セラミック

ヘアアイロン・方式: AC電源

ヘッド形状: ストレート

#リュミエリーナ

#リュミエリーナ

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 全体的に状態が悪い

