【T-ポイント5倍】 霧深い雨林　旧枠　foil モダンホライゾン2 mtg マジック：ザ・ギャザリング

入手直後からスリーブ保管しておりますが、トラブルを避ける為状態はプレイドとします。

MTG Helm of Obedience 2枚セット

(状態は画像をご覧ください)

トップローダーに入れて水濡れ対策して発送します。

初期傷等は見当たりませんが過度に状態を気にされる方はご購入をお控えください。

基本的には値下げ交渉、返品には対応いたしません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

