2022公式店舗 OF ポケモンBEST BEST 1997-2023 BEST OF アニメ

ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 [完全生産限定盤] Blu-ray版

写真2枚目の状態で段ボールに入ったまま発送します。

*注意*写真に掲載されている特典のポストカードはつきません。

【商品詳細】

・新品未使用

・内容 【完全生産限定盤】8CD+BD+豪華BOX仕様

《収録内容》

▼Disc1(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター」主題歌集(全17曲)

▼Disc2(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター アドバンスジェネレーション」主題歌集(全12曲)

▼Disc3(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド&パール」主題歌集(全9曲)

▼Disc4(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター ベストウイッシュ」主題歌集(全11曲)

▼Disc5(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター XY」主題歌集(全7曲)

▼Disc6(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター XY&Z」主題歌集(全7曲)

▼Disc7(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」主題歌集(全9曲)

▼Disc8(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター」主題歌集(全6曲)

▼Disc9(Blu-ray)

1997年アニメスタート時から現在までの全OP&EDを一挙コンパイル!

1997年スタート時から現在までのアニポケ25年分、全OP&EDを一挙コンパイル!

世代を超えた全アニポケファンに向けた、マストバイの1枚に!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

